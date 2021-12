Natale nei Musei di Roma Capitale

Si avvicinano le feste e a Roma torna l'appuntamento con il Natale nei Musei, l'abituale offerta del Sistema Musei di Roma Capitale che, anche quest'anno, accoglierà i visitatori di tutte le età, con un ricco calendario di attività didattiche, visite guidate, spettacoli, giochi e passeggiate itineranti. L'iniziativa, in programma fino al 9 gennaio, è promossa dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l'organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

Di grande rilevanza sarà lo spazio dedicato alle famiglie e ai bambini che accoglieranno con gioia la notizia del ritorno in scena del Dottor Stellarium. L'ormai celebre personaggio festeggerà il Natale con i piccoli ospiti del Museo di Roma in Trastevere presentando il suo incontro spettacolo Il Dottor Stellarium e la stella del primo Natale, a cura di Gabriele Catanzaro, in cui il beniamino dei frequentatori del Planetario di Roma Capitale guiderà il pubblico alla scoperta della famosa stella del primo Natale. Si comincia il 28 dicembre alle ore 17.00 per poi replicare il 6 gennaio nello stesso orario. Prenotazione consigliata allo 060608.

Ma l'ampia proposta in favore dei più piccoli non finisce qui. Ci sarà spazio, infatti, per imparare, divertendosi, sia attraverso giochi tradizionali come la caccia al tesoro in programma ai Musei Capitolini (26 dicembre ore 16.30), o la classica tombolata, nella versione proposta dal Museo di Casal de' Pazzi (28 dicembre ore 10.00) e nella trasposizione in chiave storica dei Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali (4 gennaio ore 11.00); sia attraverso i numerosi laboratori attivi nei diversi musei e per tutte le fasce di età ai quali si andranno ad aggiungere anche i laboratori online (LAD - Laboratori a distanza). Tra questi, per esempio, Un Orafo al museo in cui i più piccoli potranno cimentarsi con l'arte orafa realizzando un proprio gioiello (23 dicembre e 4 gennaio ore 10.30), o All'Ara Pacis: una Natura in festa per conoscere la storia di Augusto e la natura rappresentata sul fregio del monumento (27 dicembre ore 10.30), o Dalla terra alla forma per imparare a manipolare l'argilla (28 dicembre ore 11.00).

Altra novità importante del calendario natalizio è la doppia visita in contemporanea, una per bambini e una per accompagnatori, che allo stesso orario ma con linguaggi e gruppi distinti, condurrà alla scoperta delle meraviglie museali. Si comincia con il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco e la storia della vasta collezione del Barone (23 dicembre ore 11.00), per poi proseguire alla Casina delle Civette dei Musei di Villa Torlonia con le rappresentazioni di flora e fauna che ne caratterizzano la decorazione (26 dicembre ore 11.30), passando dal Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, per indagare nell'intimità dei grandi personaggi ritratti dallo scultore (30 dicembre ore 11.00) e dal Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese, in cui ci si potrà immergere, allo stesso tempo, nella storia dell'arte contemporanea e nel verde della villa circostante (2 gennaio ore 16.00). Termina il programma il Museo di Roma in Trastevere con il racconto di Roma antica attraverso le immagini della collezione e gli acquerelli di Roesler Franz (4 gennaio ore 11.00).

Cambia leggermente la formula ai Musei Capitolini dove, alla visita dei più grandi, si affiancherà in contemporanea un'attività laboratoriale per i più piccoli della famiglia (27 dicembre ore 16.30, 3 gennaio ore 11.00)

Alla formula della doppia visita si aggiungono poi, immancabili, le molte visite guidate a disposizione dei più grandi. Da segnalare quelle nell'area archeologica dei Fori Imperiali (26 dicembre ore 15.00), ai Mercati di Traiano (29 dicembre ore 17.00), all'Auditorium di Mecenate (6 gennaio ore 15.00), alla Casa Museo Alberto Moravia (7 gennaio ore 11.00) e quelle alla mostra Klimt. La secessione e l'Italia, ora prenotabili anche dal singolo visitatore che potrà entrare a far parte di un gruppo pre-acquistando obbligatoriamente allo 060608 sia l'accesso in mostra sia la visita. Si potrà scegliere tra le seguenti opzioni: 27, 29 dicembre, 2, 4, 6 e 8 gennaio alle ore 11.20; 28, 30 dicembre, 3 e 5 gennaio alle ore 17.20.

Numerose anche le attività itineranti, per andare alla scoperta dei rioni cittadini, delle bellezze che li abitano e degli aneddoti ad essi legati. Un fitto calendario di passeggiate a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con Zètema Progetto Cultura, che condurrà i partecipanti tra i vicoli dei Rioni Parione e Regola (23 dicembre ore 11.00) o li porterà a trascorrere una giornata al Circo Massimo, per scoprirne gli antichi splendori (23 dicembre ore 14.00). Si potranno ripercorrere le tappe fondamentali del Grand Tour, con i luoghi simbolo descritti dai grandi artisti e intellettuali (27 dicembre ore 11.00), o conoscere la Roma à la française, in un itinerario che dal Museo Napoleonico condurrà lungo via di Ripetta, fino ad arrivare al Pincio (29 dicembre ore 11.00); si avrà la possibilità di conoscere i luoghi storici che hanno contraddistinto Roma come città dell'accoglienza (2 gennaio ore 10.00) ed entrare nel cuore di uno dei quartieri più animati e ricchi di storia della città: Testaccio (5 gennaio ore 10.00).

Programma di eventi

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021

Ore 10.30 - LAD "Un orafo al Museo" laboratorio on line 6 - 10 anni. Un breve percorso alla ricerca dei gioielli nelle collezioni dei Musei Civici. Al termine della visita virtuale, i bambini potranno realizzare il proprio gioiello, un'attività che permetterà loro di conoscere l'antica tecnica orafa dello sbalzo.

Ore 11.00 - "Perché si chiama così? Vie, vicoli, piazze, larghi ed archi che ci raccontano di persone, mestieri, miti, leggende, aneddoti e segreti" - Piazza Benedetto Cairoli itinerario, 25 pax.

Ore 11.00 - MUSEO DI SCULTURA ANTICA GIOVANNI BARRACCO - Corso Vittorio Emanuele 166/A. Scopriamo insieme la collezione del Barone Barracco! doppia visita, una per bambini e una per accompagnatori, 25 pax in tutto.

Ore 11.00 - MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA E DELLA MEMORIA GARIBALDINA - Largo di Porta S. Pancrazio. Visita, 15 pax Invito al 1849: viaggio immersivo nell'epopea della Repubblica Romana.

Ore 13.40 - MUSEO DI ROMA - Piazza di San Pantaleo, 10, Piazza Navona, 2. Mostra Klimt "A piccoli pezzi. Costruisci una immagine tassello per tassello", laboratorio 6-10 anni, 25 pax.

Ore 14.00 - Una giornata al Circo Massimo: spettacoli e vita quotidiana nell'antica Roma. Itinerario, 25 pax - Piazza di Porta Capena.

Ore 16.00 - MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE - Piazza di S. Egidio, 1/b. Inventa il tuo Natale...al Museo laboratorio 5 -11 anni, 25 pax.

DOMENICA 26 DICEMBRE 2021

Ore 10.00 - MUSEO DI CASAL DE' PAZZI - Via E. Galbani, 6. Uomini a confronto laboratorio 8 - 12 anni, 25 pax Un laboratorio interattivo sull'evoluzione umana, con l'ausilio di calchi di crani fossili appartenuti a diverse specie dei nostri antenati.

Dalle ore 10.00 ALLE 15.30 - SERRA MORESCA, VILLA TORLONIA - Via di Villa Torlonia, 6. Approfondimenti offerti al pubblico in visita In occasione della riapertura della splendida Serra Moresca, ispirata all'Alhambra di Granada, durante le festività natalizie i visitatori potranno approfondire gratuitamente la conoscenza della Serra e del contesto in cui è inserita.

Ore 11.30 - CASINA DELLE CIVETTE, VILLA TORLONIA - Via Nomentana, 70. Il paesaggio incantato: arte e botanica nella Casina delle Civette. Doppia visita, una per bambini e una per accompagnatori, 25 pax in tutto.

Ore 15.00 - AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI IMPERIALI - Piazza Madonna di Loreto. A Natale tutti ai Fori Imperiali visita, 25 pax.

Ore 16.30 - MUSEI CAPITOLINI - Piazza del Campidoglio, 1. Un Natale alla ricerca di...capolavori nei Musei Capitolini! Caccia al tesoro 6 - 10 anni, 10 pax + accompagnatori.

Ore 17.00 - MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA - Via U. Aldrovandi, 18. "Natale bestiale" laboratorio 3 - 4 anni, 25 pax. Alla scoperta degli animali che riescono a sopravvivere alle gelide temperature polari!

LUNEDÌ 27 DICEMBRE 2021

Ore 10.30 - LAD "All'Ara Pacis: una Natura in festa" laboratorio on line 4 - 5 anni.

ore 11.00 - "I luoghi prediletti del Grand Tour a Roma. Sulle tracce di celebri artisti e intellettuali stranieri come Goethe, Liszt e Keats" - Piazza del Popolo (inizio di Via del Babuino). Itinerario, 25 pax.

"Ambo, terno, quaterna...rio!" gioco per tutti, 25 pax. Al Museo di Casal de' Pazzi si gioca con i simboli delle festività Natalizie: l'albero e la tombola! Dal 4 dicembre i visitatori possono decorare il nostro albero con pensieri e disegni a tema preistorico. Il 28 dicembre e il 5 gennaio tutti possono vincere i premi della nostra tombola preistorica.

Ore 11.00 - MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA E DELLA MEMORIA GARIBALDINA - Largo di Porta S. Pancrazio. Camicie rosse. Garibaldi e la tradizione garibaldina, un percorso tra otto e novecento. Visita, 25 pax.

Ore 15.00 - MUSEO NAPOLEONICO - Piazza di Ponte Umberto I, 1. Natale in Casa Bonaparte / Atelier della Stoffa. Laboratorio 6 - 12 anni, 6 pax.

GIOVEDÌ 6 GENNAIO 2022

Dalle ore 10.00 ALLE 15.30 - SERRA MORESCA, VILLA TORLONIA - Via di Villa Torlonia, 6. Approfondimenti offerti al pubblico in visita in occasione della riapertura della splendida Serra Moresca, ispirata all'Alhambra di Granada, durante le festività natalizie i visitatori potranno approfondire gratuitamente la conoscenza della Serra e del contesto in cui è inserita.

Ore 13.40 - MUSEO DI ROMA - Piazza di San Pantaleo, 10 e Piazza Navona, 2. Mostra Klimt "A piccoli pezzi. Costruisci una immagine tassello per tassello". Laboratorio 11-14 anni, 25 pax.

Ore 15.00 - Auditorium di Mecenate: giardini ed ozio nelle residenze dell'antica Roma. Visita, 25 pax.

Ore 17.00 - MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA - Via U. Aldrovandi, 18. "4 zampe nella calza" laboratorio, dai 5 anni, 25 pax.

Ore 17.00 - MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE - Piazza di Sant'Egidio, 1/b. "Il Dottor Stellarium e la stella del primo Natale" incontro, 70 pax. Sarà l'occasione per scoprire quante meraviglie scorgere nei cieli di queste notti di inverno.

VENERDÌ 7 GENNAIO 2022

Ore 11.00 - CASA MUSEO ALBERTO MORAVIA - Lungotevere della Vittoria, 1. Un viaggio tra letteratura, arte e poesia a Casa Moravia.

SABATO 8 GENNAIO 2022

Dalle ore 10.00 ALLE 15.30 - SERRA MORESCA, VILLA TORLONIA - Via di Villa Torlonia, 6. Approfondimenti offerti al pubblico in visita In occasione della riapertura della splendida Serra Moresca, ispirata all'Alhambra di Granada, durante le festività natalizie i visitatori potranno approfondire gratuitamente la conoscenza della Serra e del contesto in cui è inserita.

Ore 11.00 - MUSEO DELL'ARA PACIS - Lungotevere in Augusta (angolo Via Tomacelli). Al museo si racconta. L'Ara Pacis. Laboratorio 5-10 anni, 15 pax + accompagnatore.

DOMENICA 9 GENNAIO 2022

Dalle ore 10.00 ALLE 15.30 - SERRA MORESCA, VILLA TORLONIA - Via di Villa Torlonia, 6. Approfondimenti offerti al pubblico in visita In occasione della riapertura della splendida Serra Moresca, ispirata all'Alhambra di Granada, durante le festività natalizie i visitatori potranno approfondire gratuitamente la conoscenza della Serra e del contesto in cui è inserita.

Il programma è suscettibile di variazioni.

Per info e aggiornamenti 060608 (tutti i giorni 9.00 - 19.00)