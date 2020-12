Orsi polari, pinguini e igloo: Natale al Polo Nord a meno di un'ora da Roma

Non solo a Roma, anche nei dintorni della Capitale si accende il Natale con alberi, presepi e luminarie bellissime. Dopo Grottaferrata pronta ad accendere addobbi e presepi nelle vie principali, è Lariano, sempre in provincia di Roma, a presentare la sua festa di luci per le festività natalizie.

Come mostrano le immagini pubblicate sui social, nel paese alle porte della Capitale, noto soprattutto per la Sagra del Fungo Porcino (purtroppo rimandata dal Covid), sono state allestite delle luminarie particolari e molto caratteristiche.

Dalle ghirlande alle stelle, dalle renne ai pupazzi di neve, fino all'angolo di Polo Nord, con igloo, orsi polari e pinguini per viaggiare almeno con la fantasia.

Foto dalla pagina Facebook @sagradelfungoporcinolariano