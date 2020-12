Si accende il Natale a Grottaferrata: luminarie, presepi in vetrina e concerto in abbazia

Luminarie e non solo per il Natale grottaferratese del 2020. Nell’anno tristemente caratterizzato dalla pandemia e dalle conseguenti restrizioni, la Città di Grottaferrata, nel rispetto massimo delle norme anti-contagio, ha scelto di dare sfogo a ulteriori forme di creatività.

L’accensione delle installazioni luminose avvenuta come da tradizione lo scorso 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, è stata occasione per rivolgere un ulteriore pensiero al compianto vicesindaco Luciano Vergati che, anche quest’anno, è stato tra i massimi sostenitori dell’iniziativa.

Nella medesima data ha preso inoltre il via la prima edizione della mostra diffusa intitolata Un Presepe in Vetrina. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni Grottaferrata Vera con l’Associazione Italiana Amici del Presepe. Le attività commerciali che aderiranno metteranno a disposizione lo spazio espositivo del loro negozio per ospitare l’opera di un maestro dell’arte presepiale, creando così una mostra diffusa per tutta la città.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di valorizzare un’ antica tradizione italiana, tramandandola anche alle nuove generazioni.

“L’idea – spiega il consigliere delegato al Turismo, Alessandro Cocco - è quella di far diventare questa mostra un appuntamento annuale, apportando continue migliorie al format che nei prossimi anni potrà essere arricchito con laboratori nelle scuole, con un mercatino dedicato e con tutorial video da mandare on line. La diffusione poi negli esercizi commerciali – prosegue Cocco - vuol rappresentare anche un sostegno a tutto il commercio e stimolare l’arrivo di visitatori nella nostra città permettendo allo stesso tempo di rispettare le norme anticontagio, evitando forme di assembramento in un unico luogo”.

Iniziative in piazza e al Parco Patmos e Natale in Abbazia

Le altre iniziative legate al Natale avranno luogo domenica 13 dicembre quando, dalle 10 alle 18 in piazza Cavour è in programma la Pesca di Beneficenza a cura della Pro Loco di Grottaferrata il cui ricavato sarà devoluto in opere di carità per famiglie e cittadini in difficoltà. Alle 11 saranno ufficialmente inaugurati i Giardini di Patmos dopo il completamento dell’opera di riqualificazione.

Le celebrazioni del giorno di Natale presso il complesso dell’Abbazia di San Nilo saranno quest’anno in ricordo delle persone scomparse a causa del Covid-19 nel corso del 2020. Alle 11 in diretta streaming sarà trasmessa la Santa Messa di Natale. A seguire la prima edizione del Concerto di Natale di Musica Classica. La pianista Gilda Buttà e il violoncellista Luca Pincini eseguiranno sonate di Mozart e

Rachmaninov.

“L’Amministrazione comunale di Grottaferrata per le festività natalizie da vivere quest’anno in condizioni di grande difficoltà per molte famiglie e molte attività produttive, ha ritenuto fondamentale mettere al centro dell’attenzione ogni singolo cittadino, al fine di garantirne la serenità, cercando di assicurare il benessere per ciascuno e per la città stessa”, annota il sindaco Luciano Andreotti, presentando il programma di eventi.

“Con questo obiettivo – prosegue il sindaco – abbiamo pensato di dare luce alle tradizioni e alle eccellenze grottaferratesi, dando l’opportunità, nel limite delle restrizioni dovute alle norme anti-contagio, di vivere comunque la città, supportando il piccolo commercio e la ristorazione locale. Per questo, porgendo sin d’ora a tutti i cittadini gli auguri di buone feste – conclude Andreotti - voglio ringraziare in particolar modo: l’Associazione Commercianti di Grottaferrata, Vignaioli In Grottaferrata, GustatiGrottaferrata, la Pro Loco, la Consulta della Cultura, il Centro Socio-Culturale, Grottaferrata Vera, La Tua Grottaferrata e tutti i forni e le pasticcerie della città”.