Il Natale è gratis a Cinecittà World. L'ad Cigarini: "Regaliamo un sogno alle famiglie più povere"

"Volevamo regalare un sogno alle famiglie che non possono permettersi una giornata in un parco divertimenti", così Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà World, presenta l'iniziativa del Natale a ingresso gratuito. Il prossimo 25 dicembre, infatti, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sarà aperto al pubblico dalle 11 alle 18, regalando una giornata molto speciale a chiunque voglia trascorrere un Natale diverso dal solito.

Natale gratis a Cinecittà World

Ingresso gratuito per tutti, Santa Messa celebrata dal Vescovo di Roma Sud, possibilità di confessarsi e, subito dopo, di godersi la giornata su 40 attrazioni, tra Christmas Show, Casa di Babbo Natale, Regno del Ghiaccio, mercatini e tanto altro.

"L'idea è nata quando ho letto il rapporto Istat in cui si evidenziava il dato drammatico di 5 milioni di nuovi poveri, è tanto - commenta l'ad di Cinecittà World - parliamo di un 8 per cento della popolazione italiana. Ci siamo chiesti cosa potevamo fare noi come Cinecittà World e abbiamo pensato ad un modo speciale per fare gli auguri e regalare un po' di gioia a bambini, ragazzi e famiglie in questi anni difficili”.

Messa e Presepe a Cinecittà World

Cinecittà World vuole essere accogliente e abbracciare i desideri e l'idea del Natale che ognuno ha: "C'è chi va a messa a Natale, chi si riunisce attorno alla tavola, c'è anche chi il Natale lo detesta e non vede l'ora che il pranzo termini per andare a divertirsi. Ecco, Cinecittà World cerca di esaudire ciascuno di questi desideri il 25 dicembre", spiega Cigarini a RomaToday.

Alle 11,30 del giorno di Natale, sul palco della Cinecittà Street sarà celebrata la Santa Messa, dal Vescovo di Roma Sud, anche delegato per la Famiglia, sua eccellenza Monsignor Dario Gervasi. Il prelato sarà accompagnato da un gruppo di sacerdoti che lungo la Cinecittà street, tra luminarie e casine di legno, confesseranno chi lo desidererà in postazioni create ad hoc: "E' la Chiesa che esce dai luoghi di culto e arriva tra la gente", commenta Cigarini.

Il presepe del Cinema

La messa non è l'unico simbolo cattolico che a Natale trova casa a Cinecittà World: all'interno del parco, infatti, è stato realizzato il "Presepe del Cinema". La natività porta luce tra i personaggi dello spettacolo, da Spider-Man ai dinosauri: "Abbiamo realizzato questo speciale presepe e incontrato il sostegno e la benedizione del Vaticano", racconta Stefano Cigarini.

Il pranzo di Natale a Cinecittà World

Nella tradizione, però, il Natale è anche pranzo in famiglia, un momento in cui tutti - grandi e piccini - si raccolgono attorno alla tavola imbandita. Per chi vuole evitare di cucinare è possibile preacquistare il Pranzo di Natale a Cinecittà World. In alternativa, come in tutti gli altri giorni di apertura, gli ospiti del Parco potranno mangiare presso i chioschi e i bar interni, mentre è vietato introdurre cibo dall'esterno.

La collaborazione con l'Ospedale Bambino Gesù

L'idea del Natale gratis a Cinecittà World, svela infine Cigarini a RomaToday, è stata ulteriormente consolidata da una collaborazione da poco iniziata con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e che porterà nel 2023 ad un importante progetto: "Siamo stati contattati dall'Ospedale - ha dichiarato Cigarini - perché molti bambini e ragazzi ricoverati, alla domanda 'Cosa vorresti fare una volta uscito?' hanno risposto 'Vorrei andare a Cinecittà World'. Questo ha confermato il desiderio di regalare una giornata speciale a tutti a Natale e ha dato vita ad un'iniziativa che stiamo ancora studiando e che presenteremo il prossimo anno".

Per accedere gratuitamente al parco il giorno di Natale, entro le 11.30, sarà necessario registrarsi sul sito di Cinecittà World. Qui il link.