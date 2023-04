2776esimo compleanno di Roma: tutti gli eventi in programma il 21 aprile

Roma compie 2776 anni. Giovedì 21 aprile i romani saranno in festa e non mancheranno gli eventi per celebrare la città Caput Mundi. Dalla simbolica deposizione della corona d'alloro da parte del sindaco, alle rievocazioni storiche, fino a diversi appuntamenti che rendono davvero speciale questo Natale di Roma 2023.

Natale di Roma 2023: tutti gli eventi

Quest'anno, il 21 aprile cade di venerdì, alla fine della settimana, un ottimo modo per iniziare il weekend in anticipo festeggiando la nostra antica città. Ad aprire le celebrazioni del 2776esimo compleanno della Capitale, sarà il Sindaco Roberto Gualtieri che deporrà una corona di alloro presso l’Altare della Patria; seguirà una Messa che il Cardinale Angelo De Donatis celebrerà nella Cappella del Palazzo dei Conservatori. Sarà una lunga e intensa giornata all'insegna della cultura, della scoperta della storia e dei tesori della Città Eterna.

Cosa fare a Roma il 21 aprile? Di seguito gli eventi suggeriti da RomaToday per il Natale di Roma 2023:

Esposizione del vetro dorato che rappresenta l'Urbs

Quest'anno, il Natale di Roma sarà l'occasione per svelare al pubblico uno straordinario reperto ritrovato nel corso degli scavi per la realizzazione della Metro C e, nello specifico, della stazione Porta Metronia. L’immagine, databile intorno al IV secolo, quindi in piena età imperiale, è riprodotta su foglia d’oro e rappresenta l’Urbs, la città, secondo l’iconografia diffusa, con l’elmo e la lancia. Sarà epsosta all’interno della mostra VRBS ROMA ai Musei Capitolini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Musei gratis il 21 aprile

Primo appuntamento all'insegna della cultura è quello con i musei gratis. In occasione del 2776esimo compleanno di Roma, infatti, il Sistema Musei di Roma Capitale, dà accesso gratuito sia alle collezioni permanenti che alle mostre temporanee. Le celebrazioni per il compleanno di Roma saranno l’occasione per scoprire la storia e i segreti della città attraverso l’osservazione e il racconto di opere, monumenti, testimonianze artistiche e culturali diffusi sul territorio. Tanti gli appuntamenti in programma non solo il 21 aprile, ma anche sabato 22 e domenica 23. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Rievocazione storica al Circo Massimo

Il Gruppo Storico Romano presenta la XXIII edizione dei festeggiamenti per il Natale di Roma al Circo Massimo. L’evento sarà assolutamente gratuito per cittadini e turisti e si svolgerà dal 20 al 23 aprile. Il tema di questa edizione è "Roma: Regina Aqvarum", un tributo alla preziosità dell'acqua nella storia della città. Sembrerà di rivivere i fasti dell'Impero, ma anche di immergersi nella lotta politica dei tempi repubblicani, assaporare il culto militaresco dall'interno, tra gladiatori, legionari, pretoriani e gli immancabili littori; ma anche ninfe, vestali, matrone e tutto l'apparato della religione pagana. E ancora: l'emozione di giochi e tornei, la bellezza dei costumi, l'atmosfera sorprendente della vita quotidiana riproposta dai rievocatori. Che non sono attori o comparse. Ma persone come noi che hanno fatto di Roma, la ragione di una vita. C'è tutta la storia di Roma e dei romani, condensata in tre giornate memorabili. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Riapre il Roseto Comunale

Il 21 aprile, in occasione del Natale di Roma, il Roseto comunale riapre al pubblico ad ingresso gratuito. Una tradizione che, ormai, va avanti da anni, nonché un’occasione per tanti cittadini di scoprire uno splendido giardino che ospita una straordinaria collezione botanica composta da varietà di rose provenienti da tutto il mondo. Il roseto sarà aperto tutti i giorni, dalle ore 8.30 alle 17.30, giorni festivi inclusi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il fenomeno di luce al Pantheon

Un fenomeno affascinante, quasi magico, che si verifica solo una volta l'anno. Ogni 21 aprile, i raggi del sole penetrano nell'oculo del Pantheon alle 12 precise, illuminando perfettamente la porta di bronzo d'ingresso, quella da cui oggi entrano i visitatori ma da cui, tanti anni fa, accedeva l'imperatore. L'effetto di luce che, ancora oggi, affascina romani e turisti, aggiungendo un tocco regale al Natale di Roma, fu progettato già al momento della costruzione del Pantheon da parte di Agrippa, genero dell'imperatore Augusto, nel 27 a.C. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"A Roma nu je frega", spettacolo teatrale

Il 21 aprile, in occasione del compleanno della città, il Teatro di Roma – Teatro Nazionale propone al Teatro India alle 17.30 "A Roma nu je frega", mise en éspace con e a cura di Francesco Giordano, Lorenzo Parrotto, Riccardo Parravicini e Roberta Azzarone. In scena le poesie e i racconti più rappresentativi della raccolta “Metroromantici” dei Poeti der Trullo, uno dei gruppi più rappresentativi della poesia contemporanea romana. Graphic designer e video, Chiara Di Iasio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cena romana

Venerdì 21 aprile, La Nuova Arca proporrà un viaggio culinario nel passato facendo rivivere un’autentica cena nell’Antica Roma. Introdurrà la serata, per raccontare di cibi e di abitudini culinarie o modalità di stare insieme del periodo, Lucia Carbone, ricercatrice presso l’Università La Sapienza di Roma e la Columbia University, nonché Curatrice dell’American Numismatic Society. Osti e camerieri, vestiti a tema, accoglieranno patrizi e imperatrici, vestali e plebei a percorrere un viaggio tra gusti e sapori che conducono indietro nei secoli, alla scoperta di come un tempo si viveva e si banchettava nell’amata Caput Mundi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La passeggiata serale ai Fori

Nella notte del 2776 esimo compleanno di Roma, si potrà partecipare ad una passeggiata per ammirare le bellezze della città eterna. Quando la luna si specchia sul Foro Romano, le sue rovine diventano uno scenario unico. L’area archeologica vista dall’altura del Campidoglio diventa, nelle sere d’estate, un’esperienza incredibile. La passeggiata serale partirà dai piedi del Campidoglio dove si potranno ammirare i resti di un’insula romana e poi salire alla Piazza del Campidoglio per scoprire tutti i segreti del colle più importante di Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]