Il Campidoglio celebra il 2774esimo Natale di Roma: le cerimonie e gli appuntamenti online

Iniziano nel pomeriggio del 20 aprile le celebrazioni per il 2774esimo Natale di Roma. Nel pomeriggio di martedì, la Sindaca Virginia Raggi, con la Presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo e con la Presidente di ACEA Michaela Castelli, interverrà alla presentazione della conclusione dei lavori di riqualificazione del piazzale Cristoforo Colombo e del restauro della Fontana dello Zodiaco, eseguiti dal Municipio X con la collaborazione della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in sinergia con Acea e Areti.

E' stata riqualificata tutta l’area della Rotonda di Ostia: l’intervento è consistito nel restauro delle raffigurazioni dei segni zodiacali, nel ristabilimento della funzionalità della pavimentazione in pezzame di travertino, nella sistemazione della fontana con la riattivazione dei giochi d’acqua e delle luci, nel potenziamento dell’illuminazione e nella messa in opera di un impianto di videosorveglianza.

Nel rispetto delle disposizioni e dei suggerimenti delle autorità sanitarie, sarà possibile seguire l'appuntamento in streaming dalle ore 17,00 sul canale YouTube di Streaming Roma Capitale e sulla pagina Facebook della Sindaca di Roma.

Tutti gli eventi del 21 aprile

La giornata del 21 aprile prenderà il via con la tradizionale deposizione di una corona di alloro della Sindaca di Roma Virginia Raggi all’Altare della Patria in Piazza Venezia e proseguirà con la celebrazione della Santa Messa da parte del Cardinale Angelo De Donatis Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma alla Basilica dell’Ara Coeli.



La Sindaca in seguito presenterà la Medaglia celebrativa del 2774° Natale di Roma realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il vincitore del Premio Cultori di Roma e il vincitore del Premio Certamen Capitolinum e la consegna della prima copia dell’edizione 2021 della Strenna dei Romanisti. Nel rispetto delle disposizioni e dei suggerimenti delle autorità sanitarie non è previsto pubblico presente.

Giochi di luce e video mapping per il Natale di Roma

Dal 20 aprile al 1 maggio la facciata di Palazzo Senatorio in Piazza del Campidoglio accoglie “Effetto Roma - sguardi e paesaggi nella città eterna” un progetto dell’architetta Livia Cannella. Verranno proiettate sulla facciata del Palazzo una sequenza di immagini ispirate al senso di Roma, in grado di emanare il sentimento di “romanità” connesso alle varie epoche della sua storia, sia artistica che culturale, come dettagli di opere d'arte, foto di contesti storici, artistici e monumentali.

Un progetto di illuminazione architetturale animerà due fontane paoline - la Fontana dell'acqua Paola di piazza Trilussa e la fontana “mostra” dell’acquedotto, nota come Fontanone del Gianicolo. L'installazione “Roma, Regina Aquarum” ripercorre attraverso un racconto sonoro la storia delle acque di Roma mentre un gioco di luci dinamiche prende vita andando ad evidenziare le fontane, i loro dettagli, la simbologia degli stemmi e delle statue, l’epigrafe, la complessità delle geometrie. Le due fontane verranno illuminate, per il Natale di Roma, alternando momenti statici di pura illuminazione architetturale ad atmosfere di luce che mutano in sync con la musica che accompagna il racconto, a cominciare dal crepuscolo. Il progetto artistico è a cura di Daniele Davino, mentre il testo del racconto “Roma Regina aquarum” è di Elisa Rocca.

Fondata a Roma nel 1884 e protagonista di numerosi atti di mecenatismo per valorizzare il patrimonio artistico della città Eterna, anche Bvlgari contribuirà ai festeggiamenti del Natale di Roma con un’iniziativa che celebrerà Piazza Augusto Imperatore. A partire dal 21 aprile, per alcuni mesi tutti i giorni dalle ore 21 in poi un suggestivo video mapping animerà con luci e colori la facciata dell’edificio situato sul lato nord della piazza che si affaccia su due dei monumenti più iconici di Roma, l’Ara Pacis e il Mausoleo di Augusto. L’installazione si svilupperà come la metamorfosi di una natura ispirata agli affreschi romani che avvolge e decora una reinterpretazione contemporanea e surreale del Mausoleo. Il palazzo illuminato dal video mapping ospiterà il Bvlgari Hotel di Roma la cui apertura è prevista nel 2022.

Eventi e didattica nei musei il 22 e il 22 aprile

Romaison festeggerà il Natale di Roma con un racconto dedicato alla leggendaria nascita della città nelle sue trasposizioni cinematografiche più celebri: un incipit che disegna anche la matrice storica del costume a Roma. Mercoledì 21 aprile alle 12.30, per la ricorrenza del 2774° Natale di Roma, Clara Tosi Pamphili, curatrice del progetto, ripercorrerà il mito capitolino nel cinema e nel costume: dalle ricostruzioni epiche e fantasiose dei cosiddetti “sandaloni”, come “Romolo e Remo” (1961) diretto da Sergio Corbucci e sceneggiato - tra gli altri - da Sergio Leone, al rigore della recitazione e della filologia storica e linguistica del proto-latino in “Il Primo Re” (2019) di Matteo Rovere, premiato con il David di Donatello per la Fotografia.

Le celebrazioni per il Natale di Roma 2021 saranno l’occasione per un’osservazione ravvicinata e suggestiva dell’Ara Pacis, uno dei più importanti capolavori dell’arte romana, costruito tra il 13 e il 9 a.C. per celebrare la pace instaurata da Augusto sui territori dell’impero: il 21 aprile alle ore 11.00 sulla pagina Facebook del Museo dell’Ara Pacis sarà pubblicato un nuovo video sul museo e sul monumento, con riprese da drone e immagini suggestive, che mostrano i rilievi dell’altare eccezionalmente a colori.

Un altro video inedito propone una visita guidata virtuale alle Mura Aureliane con gli archeologi della Sovrintendenza. Saranno mostrati per la prima volta due tratti dei camminamenti, recentemente riqualificati e resi accessibili ai visitatori, a via Campania e a viale Pretoriano. Alle ore 12.00, sui canali social della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Anche quest’anno, la Sovrintendenza Capitolina organizza, in collaborazione con il Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli, un omaggio al più grande poeta romano, con una vera e propria maratona di lettura. Esperti, attori, cittadini – tra cui Giorgio Tirabassi, Max Paiella, Paola Minaccioni, Francesco Acquaroli, Emanuela e Stefano Fresi, Massimo Wertmüller, Filippo Ceccarelli, Angelo Maggi, Stefano Messina, Maurizio Mosetti, Ariele Vincenti, Guido Marolla, Edoardo Sassi, Yari Gugliucci, Gregorio Botta, Marina Tagliaferri, Loredana Lipperini – si alterneranno con videoletture di uno o più sonetti che ricostruiscono una sorta di calendario belliano: feste, eventi, momenti della vita scandita giorno per giorno come vengono ripresi e rappresentati da Belli. A partire dalle ore 14.00 sulla pagina Facebook della Sovrintendenza Capitolina.

All’insegna della rievocazione storica, l’appuntamento online del Gruppo Storico Romano che, dalle ore 17 sul canale social del Gruppo, proporrà la rappresentazione della tradizionale Accensione del fuoco sacro. I costumi, le armi, i riti e le celebrazioni sono riprodotte con cura e rispetto delle fonti storiche, grazie a un protocollo fra il Gruppo Storico Romano e il Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Il 22 aprile sui canali web della Sovrintendenza Capitolina saranno pubblicate due conferenze scientifiche su "Mausoleo di Augusto ritrovato. Scavi e restauri 2007 – 2020", le prime di una serie che offrirà una disamina complessiva dei risultati delle indagini, degli scavi e dei restauri condotti dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali a partire dal 2007 e oggi ancora in corso, nell’area del Mausoleo di Augusto e di piazza Augusto Imperatore. Il primo, Nuovi dati per una proposta ricostruttiva degli «spolpati avanzi», di Elisabetta Carnabuci, alle ore 11 rende noti i principali dati sulla fase antica del monumento e presenta la nuova immagine ricostruttiva del Mausoleo di Augusto; il secondo, Il Mausoleo di Augusto nella città. La piazza di età imperiale e le sue trasformazioni, di Ersilia Maria Loreti, alle ore 15.00, è incentrato sui risultati preliminari, ma già rilevanti, delle indagini archeologiche sulla piazza, con l’organizzazione dello spazio in età augustea e le trasformazioni medio imperiali e tardo antiche.

Alle ore 16, per il ciclo aMICi Online, si terrà su piattaforma Google Suite la conferenza Il 21 aprile nel verde – Cerimonie e inaugurazioni in ville e giardini di Roma. L’appuntamento è incentrato sul festeggiamento della ricorrenza del 21 aprile, dall’antichità ai giorni nostri, passando per la sua ripresa in epoca umanistica e l’istituzionalizzazione del Natale di Roma a Festa Nazionale. Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando lo 060608.

In occasione delle celebrazioni per l’anniversario della fondazione della città, mercoledì 21 anche il palinsesto online #IPianiDelPalazzo, a cura del Palazzo delle Esposizioni, festeggerà il Natale di Roma con un doppio evento speciale realizzato dal laboratorio d’arte e ispirato dal libro Questa non è una pietra dell’artista ceco Miroslav Šašek: alle ore 10, verrà pubblicato su Facebook, Questa non è una pietra, un video tutorial per imparare in autonomia a dare vita e parola alle statue antiche della città. Alle ore 17 su Zoom, con i bambini e bambine dai 7 anni in su, si proverà invece, a inventare storie, immaginare dialoghi e a realizzare schizzi per nuovi e particolari disegni. Un laboratorio gratuito a numero chiuso le cui modalità di iscrizione verranno comunicate sui canali social del Palazzo delle Esposizioni.

Appuntamenti alla Casa del Cinema al Teatro di Roma e al Teatro dell'Opera

Sui canali social della Casa del Cinema si celebrerà il Natale di Roma con la pubblicazione alle ore 11, di una speciale edizione della rubrica Il tempo del documentario curata dal giornalista e critico Maurizio di Rienzo. Per celebrare l’anniversario di nascita della città eterna, si suggerirà la visione di Sacro Gra, il doc di Gianfranco Rosi interamente dedicato al racconto di luoghi, abitazioni e umanità lungo il Grande Raccordo Anulare.

Mercoledì 21 aprile alle 20.00, su operaroma.tv il canale YouTube ufficiale del Teatro dell'Opera di Roma, il maestro Michele Mariotti affronta per la prima volta Luisa Miller di Verdi, opera di grande fascino musicale e teatrale, eseguita in forma di concerto, opera che non si ascolta al Costanzi dal 1990. Cantano Michele Pertusi (Conte di Walter), Antonio Poli (Rodolfo), Daniela Barcellona (Federica), Nahuel Di Pierro (Wurm), Roberto Frontali (Miller), Roberta Mantegna (Luisa Miller), talento emerso da "Fabbrica" Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma, di cui fanno attualmente parte Irene Savignano (Laura) e Rodrigo Ortiz (un contadino), con l’Orchestra e il Coro del Teatro dell’Opera di Roma.

Sui canali social del Teatro di Roma due momenti video in onda mercoledì 21 aprile. Si inizia alle 17.00 con Dov'è il centro di Roma? I luoghi della città raccontati dagli adolescenti, a cura di Roberto Gandini e Gianluca Rame, una raccolta video di interviste a studenti e studentesse di alcune scuole romane impegnate con il Laboratorio Teatrale integrato Piero Gabrielli attorno al progetto teatrale e musicale dedicato al Purgatorio di Dante per i 700 anni dalla morte del sommo poeta.

Si prosegue alle 18.00 con La Roma degli errori e la Roma dei segni, incontro condotto da Graziano Graziani del laboratorio partecipativo e artistico Immagini di Città. Con Paolo Fallai, giornalista e scrittore, si andrà per i luoghi “sbagliati” della Capitale alla riscoperta delle targhe che riportano informazioni erronee, oppure delle false attribuzioni che si sovrascrivono a quelle vere, costruendo una mitografia verosimile ma, a volte, non del tutto esatta, mentre Giorgio de Finis, curatore del progetto Museo delle periferie, proporrà il suo personale viaggio tra i segni che riscrivono la città con l’intervento La città tatuata: geografia dei fregi e degli sfregi urbani dipinti.

Le attività previste nell’ambito della manifestazione “Natale di Roma 2021” si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-contagio disposte dalla vigente normativa.