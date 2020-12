Natale nei borghi del Lazio: giochi di luce e magia alle porte di Roma

Spelacchio si è acceso d'oro in piazza Venezia e, a catena, tanti altri alberi hanno iniziato a splendere in città, dal centro di Roma alle zone più periferiche. Tornano i tradizionali presepi a scandire l'Avvento ai tempi del Covid e anche nei borghi del Lazio si respira una magica atmosfera natalizia.

In alcuni paesi, più che in altri poi, sono stati allestiti alberi, pittoreschi presepi, accese suggestive luminarie e organizzati concerti natalizi, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid. Andiamo a scoprire quali sono i borghi del Lazio da visitare sotto le festività natalizie:

Sermoneta

Si accende un "Natale di luce nel borgo" a Sermoneta. Le luminarie artistiche e i presepi artigianali fanno da sfondo a questo particolarissimo Natale segnato dalla pandemia e dalle restrizioni. L’amministrazione comunale di Sermoneta, con il contributo economico del Consiglio Regionale del Lazio ha dato vita al progetto e ha illuminato vicoli e piazze con decorazioni e proiezioni che rendono ancora più suggestiva l'atmosfera.

Grottaferrata

La città di Grottaferrata, ai Castelli Romani ha dato via libera alla creatività in questo speciale Natale, con l’accensione delle installazioni luminose l'8 dicembre e la presentazione della prima edizione della mostra diffusa intitolata "Un Presepe in Vetrina". Le attività commerciali aderenti metteranno a disposizione lo spazio espositivo del loro negozio per ospitare l’opera di un maestro dell’arte presepiale, creando così una mostra diffusa per tutta la città.

Altre iniziative legate al Natale animeranno la cittadina domenica 13 dicembre, dalla pesca di beneficenza all'inaugurazione dei Giardini di Patmos riqualificati, mentre il 25 dicembre si potrà assistere in streaming al concerto presso l'Abbazia di San Nilo.

Lariano

Lariano, in provincia di Roma, presentare una vera e propria festa di luci per le festività natalizie. Il paese a meno di un'ora dalla Capitale ha allestito luminarie molto caratteristiche. Dalle ghirlande alle stelle, dalle renne ai pupazzi di neve, fino all'angolo di Polo Nord, con igloo, orsi polari e pinguini per viaggiare almeno con la fantasia.

Greccio

Non sarà come il Natale degli scorsi anni, poiché tanti tradizionali appuntamenti sono stati bloccati dal Covid, ma Greccio è sempre una meta ideale per immergersi nella spiritualità del Natale. Tra luoghi sacri e presepi, tra vicoli e tradizioni, questo borgo del Lazio regala sempre emozioni, soprattutto sotto le festività.