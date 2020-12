Natale Auditorium, si arricchisce il calendario dei concerti streaming: frontman dei Baustelle presenta "Forever Accade"

Un nuovo nome si aggiunge al Natale Auditorium, il calendario dei concerti e degli spettacoli in streaming in programma fino al 6 gennaio.

Martedì 29 dicembre alle 18 (repliche: 1/01 ore 18; 4/01 ore 15; 5/01 ore 15, 9/01 ore 15) in arrivo un nuovo protagonista annunciato a sorpresa: Francesco Bianconi, frontman dei Baustelle, in tour virtuale, presenterà alcune canzoni tratte del nuovo disco “Forever” ed alcuni brani scritti da lui o da altri artisti alternandoli a momenti di narrazione.

Forever Accade! è un concerto – happening unico ogni sera e molto intimo, durante i quali Bianconi esegue canzoni in versione minimale, placida e natalizia, in compagnia di Angelo Trabace al pianoforte e Zevi Bordovach al Mellotron e ai synth. Insieme a lui Valerio Millefoglie ogni sera evocherà gli spiriti e racconterà storie riguardanti il luogo del concerto.

Mercoledì 30 dicembre alle 18 sarà la volta di Eugenio Bennato con il suo progetto W chi non conta niente, un viaggio in musica in cui le vite e le storie narrate si fondono in un racconto corale che inneggia all’arte che si ribella, all’arte controcorrente, quella che nasce da una scintilla inconscia e va ad evidenziare la capacità degli ultimi di farsi sentire. E proprio a chi non conta niente, a chi non sale sul carrozzone dei vincitori, del business dell’universo nord-occidentale, chi sta dall’altra parte è dedicato il racconto musicale firmato da Bennato. Sul palcoscenico, a fianco dell’autore, il coro de “Le Voci del Sud”.

A Natale la Fondazione Musica per Roma regala un ricco calendario di spettacoli e concerti, produzioni originali trasmesse in streaming ogni giorno per tutto il periodo delle festività, sui canali social dell’Auditorium Parco della Musica, sul canale youtube Auditorium Tv, sul canale facebook e sul sito di Repubblica.it. Un programma di grande qualità con spettacoli pensati e realizzati appositamente per essere trasmessi in streaming per un pubblico variegato, diverso per età e gusti, con un cartellone ricco di nomi prestigiosi per ogni genere di spettacolo. Un viaggio musicale che attraversa vari generi, dal jazz alla musica popolare, passando per l’indie pop e il teatro concerto, fino ad arrivare all’orazione civile in forma di favola musicale con: Paolo Fresu, Ambrogio Sparagna, Ascanio Celestini, Alfio Antico, Giovanna Marini, Antonello Salis, Peppe Voltarelli, Francesco Bianconi, Eugenio Bennato, Nicola Piovani e Peppe Servillo.

Natale all’Auditorium è una produzione originale della Fondazione Musica per Roma - Regia degli spettacoli Elio Di Pace / Partner tecnico Agorà.

