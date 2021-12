Natale 2021: tutti gli eventi in programma a Roma e dintorni

Passeggiare tra le luminarie in centro oppure fare un giro tra i mercatini, che scaldano e animano tanti borghi nei dintorni di Roma. Trascorsa la cena della Vigilia e il pranzo di Natale, passare qualche ora tra gli alberi addobbati e le luci della città e le sue attrazioni è il modo migliore per immergersi nella magia del Natale. Tanti i villaggi natalizi, che regalano momenti di magia a grandi e bambini, ma si possono anche visitare i tanti presepi artistici esposti in luoghi suggestivi. Sono tante le occasioni che avranno i romani per trascorrere il 25 dicembre in relax, e facendo scorta di emozioni.

Natale a Roma: gli eventi in programma

Tanti gli eventi in città e nelle vicinanze, che uniscono la magia del Natale all’arte, alla musica, al divertimento. E, naturalmente, alla tradizione natalizia. Ecco, dunque, cosa fare il 25 dicembre a Roma e dintorni:

Presepi in mostra

Cosa c’è di meglio che unire una passeggiata a una visita ai presepi. Come per la mostra dell’Esposizione Internazionale 100 Presepi in Vaticano, ospitata sotto il Colonnato del Bernini. A Piazza San Pietro, a pochi passi dall’Albero di Natale del Vaticano, si possono ammirare 126 presepi provenienti da tutto il mondo. Opere artigianali e artistiche che raccontano in tante declinazioni la scena della natività. Ad Alatri, in provincia di Frosinone, si può visitare la Mostra dei Presepi Artistici, delle preziose opere artigianali esposte al Museo Civico della città e in altri locali del centro storico.

I borghi a Natale

Una gita fuori porta, in uno dei borghi poco distanti dalla città, può essere l’occasione per trascorrere qualche ora in luoghi a cui basta poco per creare atmosfere suggestive e calde. Come nel borgo di Arcinazzo Romano, che a Natale ospita tra i vicoli del centro storico l’installazione natalizia “Nevica. Silenziosa. Ricami”, un’esposizione di manufatti all’uncinetto realizzati dalle donne di Arcinazzo. Tradizione e artigianato, come quelli proposti dal particolare mercatino natalizio nel borgo di Greccio, una Mostra mercato a 705 metri di quota dove i banchetti sono degli chalet di legno illuminati da migliaia di luci. Un giro tra oggetti di artigianato anche presepiale e prodotti tipici. La magia del Natale che piace a grandi e bambini è quella creata anche dalle luminarie, e ad Ariccia il Parco Chigi a Natale diventa Il “Parco della Favole Incantate” una magica attrazione che fa rivivere, con tante creazioni luminose, le ambientazioni fiabesche. E per ogni fiaba il percorso prevede un libro che ne narra la storia. Anche il borgo di Gaeta non spegne mai le sue luci di Natale con le Favole di Luce che per tutto il periodo natalizio creano incredibili giochi di luce, anche sui palazzi del centro storico. Dopo una passeggiata con il naso all’insù, il Natale di Gaeta può proseguire anche con una visita al Villaggio Incantato di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno dedicarsi a tanti laboratori creativi tra elfi e personaggi fantastici.

Villaggi di Natale

In città o poco fuori Roma, sono tanti i villaggi di Natale dove poter assistere a spettacoli dal vivo, passeggiare tra luminarie e giochi di luce, o incontrare personaggi pronti ad accompagnare sia i grandi che i bambini in mondi fantastici. Come nel quartiere di Lunghezza, al Fantastico Castello di Babbo Natale dove l’antico Castello a Natale diventa un mondo incantato popolato da fate, elfi e personaggi delle fiabe. E dove si può anche visitare una mostra dedicata al supereroe del momento, Babbo Natale. La magia del Natale ha preso vita anche al Parco di Cinecittà World, dove si trovano mercatini con tanti dolci e regali, la casa e fabbrica di Babbo Natale, e tante attrazioni, dalla pista di pattinaggio al Festival delle Luminarie. Fuori città, a Santa Severa, il Castello e i borgo ospitano il Villaggio delle Meraviglie. Una gita di qualche ora per scoprire la bellezza di questo borgo e immergersi tra piazze e cortili del Castello accompagnati dalle tradizionali musiche natalizie con i suoni delle zampogne e la magia portata dagli artisti di strada. E poi magari fare una sosta alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, o al mercatino di Natale.

Mostre

Il giorno di Natale può essere anche l’occasione per visitare la mostra in esclusiva in città, che si aspettava di poter vedere da tempo. Tra i tanti musei chiusi per il 25 dicembre, altri prevedono delle aperture tenendo sempre d’occhio gli orari di questo giorno festivo. Il Chiostro del Bramante ospita la mostra “All about Banksy”, con le opere del famoso street artist inglese. Orario di apertura: dalle ore 17:00 ultimo ingresso alle 20. Mentre alle Scuderie del Quirinale sono in mostra le opere sull’ “Inferno di Dante”, un’esposizione che racconta il tema dell’Inferno nell’iconografia e nel pensiero umano dal Medioevo ad oggi. Orari di apertura: dalle ore 16:00 ultimo ingresso ore 19. Oppure ci si può godere l’installazione fotografica proiettata sulla Cupola della sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica. In “Human Scape” verrà mostrata una foto al giorno che ha per protagoniste le persone, volti di donne e uomini che raccontano vita e speranze. Orari di apertura: dalle ore 10 alle 18.

Il villaggio Christmas World

Un Villaggio particolare e unico da visitare è il Christmas World all’Auditorium Parco della Musica, per viaggiare per qualche ora il giorno di Natale tra le atmosfere natalizie di tutto il mondo tra i monumenti più rappresentativi delle Capitali mondiali. Un museo a cielo insomma per ritornare a viaggiare, tra tradizioni e spettacoli culturali, almeno con la fantasia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Concerti di Natale al Teatro di Marcello

Natale è anche musica. E al Teatro di Marcello il 25 dicembre suonerà il Festival musicale delle Nazioni con le opere classiche di Pëtr Il’i? ?ajkovskij e il “Carnevale degli animali “ di Camille Saint-Saëns. Un’occasione da non perdere, anche per la possibilità per chi assiste ai concerti di fare una passeggiata con guida turistica nell’area storica del Teatro di Marcello. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Natale al cinema

Al cinema nel giorno di Natale arriva il film natalizio “Chi ha incastrato Babbo Natale?”, con Alessandro Siani, Christian De Sica, Diletta Leotta. Storie di elfi, di un manager “re dei pacchi”, e della magia di Natale che trionferà su tutti. [TRAILER E IMMAGINI DEL FILM]