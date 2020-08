Nanni Moretti, il ferragosto in Vespa diventa virale. Caro Diario 27 anni dopo è su Instagram

"Roma, 15 agosto 2020, ore 13.50". Così Nanni Moretti usa instagram per riproporre un pezzo di storia del cinema italiano. Sono passati 27 anni da quando, in Caro Diario, Moretti attraversò Roma in Vespa. Pochi minuti diventati un cult per chi ama il cinema e la città eterna. Non a caso tra chi commenta sul profilo instagram del regista c'è Gabriele Salvatores che scrive: "Leonard Cohen, la Vespa e Roma deserta... ed è già Cinema! Auguri, Nanni".

"Sì, la cosa che mi piace più di tutte è vedere le case, vedere i quartieri, e il quartiere che mi piace più di tutti è la Garbatella. E me ne vado in giro per i lotti popolari. Però non mi piace vedere solo le case dall'esterno, ogni tanto mi piace vedere anche come sono fatte dentro. E allora suono un citofono, e faccio finta di fare un sopralluogo, e dico che sto preparando un film"

E' l'avvio di una serie di scene che hanno fatto la storia.

27 anni dopo Moretti risale in Vespa (qualcuno gli rimprovererà una Vespa nuovo modello) e attraversa Roma. Il sottofondo è quello del film. Alla fine però non ci sarà l'incontro Jennifer Beals.