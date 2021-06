Nanni Moretti canta "Soldi" di Mahmood: il video virale

Tutti ormai sono sui social, ma solo in pochi riescono ad essere davvero virali, soprattutto se appartenenti alla generazione passata, non quella dei nativi digitali. E' il caso di Nanni Moretti che, alcune ore fa, per festeggiare il suo ritorno in concorso al Festival di Cannes (dal 6 al 17 luglio con il film Tre piani) ha postato un video sulle note di "Soldi", il brano di Mahmood.

E' "la sera della prima", come il regista scrive sui social. Nel video compaiono le attrici del suo film, Margherita Buy, Alba Rohwacher, Elena Lietti, Denise Tantucci, la prima è in una boutique a provare un abito da sera, le altre sono in casa, davanti allo specchio, per ritoccare il trucco.

E poi arriva lui, verso la fine del video, Nanni Moretti che, davanti al suo armadio sceglie l'abito, si sistema il papillon, mentre canta e si muove a ritmo di "Soldi" di Mahmood, con tanto di immancabile battito di mani.

Non una grande intonazione la sua, ma una performance comunque geniale che immediatamente ha conquistato i fan: "Ti amiamo", scrive un utente. "E dopo questa confermo che è l'uomo della mia vita", aggiunge una fan. Moretti colpisce ancora nel segno con la sua ironia.

Di seguito il video: