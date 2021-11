Roma Music Festival, ufficializzati i finalisti

Dopo quattro giornate di semifinali, alle quali hanno partecipato 150 cantautori, interpreti e band provenienti da tutta Italia, è arrivata l’ufficialità dei finalisti del Roma Music Festival 2021.

Proprio in queste ore è stata diramata la lista ufficiale con i 38 nomi: ai 32 finalisti preventivati, 16 cantautori e 16 interpreti, si è aggiunta in virtù della grande richiesta di partecipazione anche la categoria “band” allargando ad altri 6 i posti utili per partecipare alla serata finale in programma il prossimo 21 dicembre al teatro degli Eroi di Roma.

Ad accompagnare l’annuncio ufficiale avvenuto sulle pagine facebook e Instagram del festival, le parole dell’ideatore e patron del Roma Music Festival, il produttore e autore musicale Andrea Montemurro, che promette: “Sarà una grande finale, il livello degli artisti selezionati e molto elevato e ascolteremo generi vari e tutti interessantissimi”. Gli artisti qualificati arrivano da ogni parte d’Italia, da Nord a Sud.

Ecco la lista ufficiale suddivisa per categorie, con in parentesi i titoli dei brani e le città di provenienza:

Cantautori

BIDIBEA (Titolo del brano MARTEDI, da FROSINONE); BORGHINI EDOARDO (DUDU, da GENOVA); CAFFA (SCARABOCCHI E GRAFFITI, da ROMA); CATERINI ALESSIO (MICHELA, da ROMA); CORNIO (ONDE FUORI FASE, da TORINO); D'AMICO PAMELA (VIVO NEL MONDO, da ROMA); DIORHA’ (DAVANTI A UN CAFFE’, da FOGGIA); ELOISE (MEMORIA EMOTIVA, da CATANIA); FRIO (WOW, da CUNEO); GRAY MARCO (IL POSTO IN CUI ORA STO, da PALERMO); IO SONO RAMA (ZERO VOLUME, da NAPOLI); LYSANDER VALERIO (MANUALE D'USO DELLA BICICLETTA, da ROMA); PIROLLI ALESSANDRO (PRIMA DELLA FINE DEL MONDO, da LATINA); RISO NICOLE (DONNA ROMA, da ROMA); RUSSO RICCARDO (SE ADOTTASSIMO UN FIORE, da ROMA); TITTA (OSTAGGI, da FIRENZE).

Interpreti

BLUMETTI LIDIA (SOMEWHERE OVER THE RAIMBOW, da ROMA); CANEPONI GIADA (SURRENDER, da TERNI); CLESI (CONDIVIDO, da PALERMO); COLAIANNI VIVIANA (EMPIRE STATE OF MIND, da BARI); DE LUCA VALERIO (PER QUELLO CHE VALE, da ROMA); FIORANI LAVINIA (LIVIDI, da ROMA); FORMICOLA CLAUDIA (NEVER ENOUGH, da ERCOLANO); GARGANO ALESSANDRO (DOPO DI TE, da GIULIANO di NAPOLI); MANIGRASSO DEBORA (DUBBI NON HO, da TARANTO); MARIASOLE (HALLELUJAH, da SIRACUSA); MUJA FRANCESCA (C'HAI PRESENTE, da ARTENA - ROMA); PASIN CARLO ALBERTO (A CHI MI DICE, da PADOVA); RICCIARDI DANIELE (BABILONIA, da ROMA); SERAFINI RENATO (PERDERE L'AMORE, da ROMA); TEO (THE SHOW MUST GO ON, da BARI); VERDE GIACOMO (CHE NE SAI DI ME, da LATINA).

Band

BATTAGLIONE BATA’ (NON E' NOE’, da FERMO); EINFHART (TELEFONA A SUD, da VAL D’ORCIA); PUZZLE (PER NON AFFOGARE, da EBOLI); NOTHING TO DO (LIAR, da POTENZA); THE SUNRISE (INCIDENTI DI PERCORSO, da CREMONA); WATER PROOF (I GOT YOU, da VELLETRI).