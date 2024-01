Roma continua a sognare: il "Museum of Dreamers" resta fino a maggio

Doveva chiudere a fine gennaio, ma il successo riscontrato in questi mesi ha convinto gli organizzatori a prorogare di ben 4 mesi la chiusura. Il Museum of Dreamers, mostra immersiva che ha conquistato milioni di romani (e non) negli ultimi mesi, resta in città - al Pratibus District di viale Angelico - fino al 18 maggio 2024.

Museum of Dreamers, la proroga fino a maggio

Le 21 installazioni immersive permetteranno a tanti altri visitatori di immergersi in un mondo onirico. Grandi e bambini potranno, ancora per 4 mesi, tuffarsi in una piscina di palline, perdersi tra le emozioni, vedere un mondo capovolto, scrivere sul muro dei sogni e tanto altro ancora.

Frutto dell'ispirazione delle fondatrici di Postology, le designer Elena e Giulia Sella, il Museum of Dreamers ha registrato, fino ad ora, 200.000 ingressi in soli tre mesi, accogliendo persone provenienti da tutte le regioni italiane, compresi moltissimi personaggi dello spettacolo.