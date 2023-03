We are Puppets, il primo museo dei pupazzi giganti e interattivi a Roma

"Benvenuti al primo museo popolato da pupazzi giganti e interattivi". Sono le parole che si leggono su un profilo Facebook da poco nato, quello di "We are Puppets". A catturare l'attenzione sono le immagini di coloratissimi orsi giganti all'interno di giardini o di poli museali. "Sono pelosi, colorati e amano la compagnia degli esseri umani. Stanno per invadere la tua città. Presto a Roma potrai abbracciarli, giocare e perché no? Fare due chiacchiere", si legge ancora sui social.

We are Puppets a Roma

We are Puppets, dunque è il primo museo dei pupazzi in arrivo nella Capitale, un'esperienza che unisce tecnologia all'avanguardia e mondo dei peluche. Dove? L'indirizzo segnalato è viale Angelico, 52 che corrisponde alla sede del Pratibus District, luogo di grandi eventi nel cuore del quartiere Prati, frutto di un importante progetto di riqualificazione dell'ex deposito Vittoria.

Non si conosce ancora la data di inaugurazione di We are Puppets a Roma. Le poche immagini pubblicate su Facebook stanno destando la curiosità di grandi e bambini; tantissimi commentano i post pubblicati sperando di ricavare qualche informazioni in più. Per il momento è mistero sul particolare museo che potrebbe riscuotere nella Capitale lo stesso successo del Balloon Museum che proprio il Pratibus District accolse tempo fa.

Foto da Facebook @WearePuppets