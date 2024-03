Mausoleo di Augusto, dalla Fondazione Bulgari 700mila euro per realizzare il museo

Dalla maison Bulgari 700mila euro per l'allestimento museale del Mausoleo di Augusto, che verrà realizzato dall'archistar Rem Koolhaas attraverso un affidamento diretto. Una scelta condivisa tra Bulgari, che ha un hotel proprio in piazza Augusto Imperatore, e Roma Capitale. L'annuncio è arrivato martedì 26 marzo, quando la maison e il Comune hanno presentato, sul palco dell'Ara pacis, la Fondazione Bulgari.

Il museo del Mausoleo di Augusto: come sarà

Il museo sorgerà all'interno del Mausoleo di Augusto che è "il più grande di Roma", ha ricordato il sindaco Roberto Gualtieri. L’allestimento permetterà di ammirare tutti i ritrovamenti che si sono succeduti all'interno dell'area archeologica, come la splendida testa di Venere rinvenuta lo scorso luglio. "Siamo molto orgogliosi di questo legame e contenti che Bulgari lo possa rafforzare - ha detto il sindaco -. Il mecenatismo della maison ha permesso in questi anni di restaurare sei monumenti, da ultimo il lavoro sulle statue del Vittoriano. L'incontro tra l'hotel e la piazza del Mausoleo è la prossima tappa. È in corso una stagione di lavori con tante sorprese e tanti ritrovamenti che hanno un po' rallentato, ma che renderanno più ricco il Mausoleo".

I lavori in piazza Augusto Imperatore

Per quanto riguarda i lavori su piazza Augusto Imperatore, Gualtieri ha annunciato che saranno completati per la fine di quest'anno, in tempo per il Giubileo. "Il primo lotto - ha detto - si concluderà a giugno, ma speriamo di poter fare un regalo a maison Bulgari ancora prima, mentre il secondo lotto si concluderà entro la fine dell'anno. Sarà una bellissima piazza che collegherà con delle cordonate il livello antico con quello moderno e regalerà un luogo straordinario con al centro il Mausoleo di Augusto".