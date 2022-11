Il museo delle illusioni a Roma

"Se un’immagine vale mille parole, noi ti garantiamo che un’illusione ne nasconde più di un milione". Si presenta così il Museo delle Illusioni che inaugura a Roma sabato 12 e domenica 13 novembre.

Un fantastico mondo delle illusioni che sta per aprire le sue porte in via Merulana, 17. Un museo diverso dal solito, che vuole ingannare i sensi, divertire e dare allo stesso tempo l'opportunità di imparare qualcosa di nuovo sulla mente.

Un luogo dove nulla è come sembra.

Il Museo delle Illusioni di Roma è un posto consigliato a persone di ogni età per tuffarsi nel mondo dell’inaspettato. È un luogo ideale per fare nuove esperienze e divertirsi sia con gli amici che con la famiglia. Non è un posto amato solo dai bambini, ma anche e soprattutto dai più grandi.

Dall'illusione del Vortex Tunnel che farà credere di dover lottare faticosamente anche per fare un solo passo in avanti alla Stanza del Sottosopra che ti capovolge a testa in giù, dalla Stanza dell’Infinito che sfida le leggi della gravità e della fisica e scatta foto di te stesso in ogni possibile posa a una collezione di ologrammi.

Divertenti e stupefacenti illusioni insegneranno qualcosa di nuovo sulla mente umana e sui sensi e faranno vedere cose che sono impossibili nella realtà. Da visitare anche la Playroom con rompicapo stimolanti ed educativi. Questi giochi sono certamente molto divertenti ma attenzione: tendono anche a far perdere la pazienza.

Foto da Instagram @museumofillusions_rome