Come e quando visitare gratis i Musei Vaticani

L'ultima domenica del mese l'ingresso ai Musei Vaticani è gratuito. Si può accedere dalle 9 alle 14, con ultimo ingresso alle 12,30.

Musei Vaticani gratis

In questa speciale occasione mensile, non è prevista la prenotazione online, ma è possibile prenotare una visita guidata ufficiale (in questo caso a pagamento) che include la Pinacoteca, il Museo Pio Clementino, le Gallerie dei Candelabri, delle Carte Geografiche e degli Arazzi, le Stanze di Raffaello e la Cappella Sistina.

L'ingresso gratuito ai Musei Vaticani non è valido nell'ultima domenica del mese se questa coincide con le seguenti festività: Pasqua, San Pietro e Paolo, Natale e Santo Stefano.

Quanto costa il biglietto per entrare ai Musei Vaticani

Visitare i Musei Vaticani l'ultima domenica del mese permette di risparmiare un bel po'. Tutti gli altri giorni, infatti, il costo del biglietto intero è di 17 euro (più 5 euro di prevendita), ridotto 8 euro. Il biglietto include anche la Cappella Sistina. A questo prezzo, ovviamente, va aggiunto il costo di eventuali audioguide o visite guidate. L'orario di apertura è dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito museivaticani.va