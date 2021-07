Lo "squarcio" di JR su Palazzo Farnese: il gioco illusionistico stupisce i romani

Non solo a Firenze: lo "squarcio visivo" di JR è apparso anche a Roma. Nella notte tra il 19 e il 20 luglio, infatti, un inaspettato murales è stato realizzato sulla facciata di Palazzo Farnese.

Il tratto artistico, inconfondibile, è quello dell'artista francese JR che già aveva realizzato un'opera simile su Palazzo Strozzi di Firenze, squarciandolo con la sua arte nell'opera La Ferita. Ed ora è la sede dell'ambasciata di Francia a Roma ad ospitare la sua suggestiva arte.

Impossibile non notare il grande murales arrivando in piazza Farnese. L'opera squarcia anche in questo caso lo storico palazzo, come un'enorme crepa che permette, illusionisticamente, di guardare al di là della facciata esterna, all'interno del palazzo. L'arte di JR ne fa ammirare il vestibolo a tre navate, le volte a botte, le colonne doriche e la statua di Ercole Farnese.

Una bellissima sorpresa apprezzata da romani e turisti che non hanno rinunciato ad uno scatto o ad un selfie davanti all'opera d'arte da condividere sui propri social.