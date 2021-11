VIDEO | Un murale per l'accoglienza e l'ambiente: ad IntersosLab inaugurata l'opera dell'artista Gioromo

Un murales che parla di accoglienza e ambiente. È queso il messaggio dell’artista internazionale Giorgia Rojas Monaco, in arte Gioromo, che ha realizzato sulla facciata delle sede di IntersosLab, ad Ottavia, quest’opera. L’Ong, che dal 2019 ospita iniziative di formazione e socializzazione rivolte ai giovani e alle famiglie del quartiere, ha organizzato per l’occasione un laboratorio per bambini, uno spettacolo teatrale di Elisa Bongiovanni e la presentazione del libro “La compagnia romana” di Nando Maurelli.

“La scritta ‘Non siamo nati solo per noi stessi’ è il concetto dei vari progetti che mettiamo in campo - racconta Diego Pandiscia di IntersosLab -. Il cuore simboleggia l’uomo e ciò che può fare, mentre i fiori sono il simbolo di rinascita, considerando che siamo nati nel 2019 e con il covid abbiamo dovuto reinventarci. Oltre a questo simboleggiano anche la multiculturalità, considerando che ogni fiore rappresenta un continente diverso ed è stato scelto dagli ospiti che frequentano il centro”.

Presente all’inaugurazione anche l’assessore alle politiche sociali ed abitative, Simone Conte, che esprime gratitudine per il lavoro svolto da Intersos: “Il murales è bellissimo - afferma -, per me è il primo impegno da assessore municipale e ho accettato molto volentieri di partecipare perché Intersos svolge un lavoro davvero prezioso, da sostenere senza alcun dubbio. Dobbiamo essere vicini a realtà territoriali come queste, l’ascolto è sicuramente la fase principale”.

Il murales, così come l’intero centro, è stato reso possibile dal contributo di Marco Momigliano, un privato che ha deciso di finanziare l’opera: “Questo progetto nasce dalla consapevolezza che “non si vive solo per noi stessi” e che non possiamo eccedere nell’ipocrisia - racconta Momigliano -. Ci raccontiamo con le varie “giornate della memoria” che certe cose non dovranno mai più succedere e, al contrario, stanno accadendo quotidianamente. Il miglior modo per spendere i tuoi soldi è usarli per aiutare gli altri e, forse, avere la certezza che ad Intersos vengano usati con onestà, passione e professionalità, può togliere alibi o remore nel compiere questo gesto. Gesto a mio avviso “obbligatorio” nella misura in cui uno se lo può permettere”.