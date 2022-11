Alberto Sordi in versione James Bond: l'ultima opera di Anonimo74 alla Galleria Sordi

Nella galleria Sordi si sta svolgendo la mostra sulla street art romana. Tante le opere e i personaggi ritratti nella mostra da Anna Magnani a Pasolini, ma un grande assente: Alberto Sordi.

Nessuna opera infatti dedicata al padrone di casa della Galleria. Un'assenza che però è durata poco grazie all'irruzione di Anonimo74. Lo street artist infatti approfittando della distrazione dei vigilantes ha attaccato la sua opera dedicata all'attore romano. Il murale dell'artista ritrae Alberto Sordi in versione James Bond, pistola al petto e titolo "From Rome with love" e la frase resa celebre dal Marchese del Grillo,"io so io e voi non sete un...".

"Nella mostra vediamo Pasolini, Anna Magnani, Gioacchino Belli, non c'è Alberto Sordi, il genius loci della Galleria", dice Anonimo74, già autore di murales in onore di Mourinho, la regina Elisabetta, Dybala. Un gesto di protesta contro la mostra che Anonimo74 accusa di essere autocelebrativa. "La street art romana rende le periferie meno brutte ma è solo decorativa, si chiude nelle gallerie invece che restare nelle strade, schiaccia l'occhiolino alla cultura d'oltreoceano e alle sovvenzioni regionali. Invece deve tornare libera, pop, popolare, mandare messaggi che fanno riflettere. E quale più grande artista può' ispirarla se non Alberto Sordi?".