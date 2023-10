Le mostre a Roma nell'autunno 2023. L'elenco completo

L'autunno entra nel vivo e porta con sè un ricco bagaglio di cultura e storia. A Roma, infatti, sono arrivate o stanno per arrivare tante esposizioni interessanti per trascorrere la stagione del foliage alla scoperta (o riscoperta) di artisti di fama internazionale, ma anche di street artist, film d'animazione, persino di serial killer. Non mancano le esperienze immersive, quelle che coinvolgono in prima persona il visitatore - grande o piccolo esso sia - illudendolo e facendolo sognare.

Ecco quali sono le principali mostre dell'autunno 2023 da non perdere a Roma (e dintorni):

Escher a Palazzo Bonaparte

Dal 31 ottobre, a 100 anni dalla sua prima visita nella Capitale avvenuta nel 1923, Escher torna a Roma con la più grande e completa mostra a lui mai dedicata, a Palazzo Bonaparte. L’artista che, con le sue incisioni e litografie, ha il potere di trasportare in un mondo immaginifico e impossibile, dove si mescolano arte, matematica, scienza, fisica e design sarà protagonista di un evento eccezionale che presenta al pubblico, oltre ai suoi capolavori più celebri, anche numerose opere inedite mai esposte prima. Un’antologica di circa 300 opere che comprende l’ormai iconica Mano con sfera riflettente (1935), Vincolo d’unione (1956), Metamorfosi II (1939), Giorno e notte (1938), la celebre serie degli Emblemata, e tantissime altre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Museum of Dreamers a Roma

Un museo per sognatori è approdato nella Capitale lo scorso 6 ottobre, si tratta di Museum of Dreamers che, dopo Madrid e Milano, è arrivato in città, al Pratibus District. Giochi di luce, suoni magici, oggetti che sono avvolti dal mistero trasportano il visitatore in un mondo incantato, dove via via vengono svelati segreti nascosti. Ben 21 installazioni che puntano a stimolare l’immaginazione, con opere d’arte che spaziano dal pittorico al tridimensionale, dai quadri dalle tinte vivaci alle sculture più particolari fino alle installazioni interattive in cui perdersi sognando ad occhi aperti. Ogni angolo delle sale del museo è capace di offrire qualcosa di unico riuscendo a stimolare la creatività di grandi e piccoli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Ferita", la prima mostra di "JR" a Roma

C'è tempo fino al 21 ottobre per visitare la prima mostra personale di JR. Negli spazi romani della Galleria Continua, l'esposizione riunisce per la prima volta le opere della più grande e iconica anamorfosi di JR: le Brecce, diventate simboli virali dell’inaccessibilità della cultura durante la pandemia. Realizzate a Roma e Parigi nel 2021, queste installazioni monumentali utilizzano l’anamorfosi - la tecnica di distorsione di un’immagine in modo che diventi riconoscibile solo se osservata da un’angolazione specifica - per rivelare ciò che è, era o potrebbe essere nascosto alla nostra vista. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Don McCullin a Roma

Dal 10 ottobre 2023, il Palazzo delle Esposizioni di Roma presenta la più importante retrospettiva mai realizzata finora, dedicata al fotografo britannico di fama internazionale Don McCullin, la prima che raccoglie in maniera esaustiva le diverse fasi del suo lavoro, sino alle fotografie più recenti nelle quali, in una sorprendente visione d'insieme, l'autore sintetizza le sue esperienze più radicali. La retrospettiva, la più importante mai realizzata finora, è una incredibile panoramica che racconta l’intero percorso artistico del fotoreporter, dai primi lavori degli anni cinquanta alle fotografie di guerra scattate nel mondo, a quelle più recenti, in un racconto per immagini di stupefacente impatto visivo ed emozionale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Mostra dei Film DreamWorks

Fino al 29 ottobre, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone c'è "La Mostra dei Film DreamWorks: Sogni, Magia e Avventure". L'esposizione, ad ingresso gratuito su prenotazione, dà modo ai visitatori di scoprire lo spirito unico che caratterizza alcuni dei grandi capolavori dello studio DreamWorks e le specificità che ne definiscono la personalità. La mostra espone, nello specifico, più di 300 opere selezionate in collaborazione con gli artisti della DreamWorks Animation studio. Oltre alle illustrazioni storiche dello studio il pubblico potrà ammirare esclusivi dipinti digitali dalle produzioni più recenti della DreamWorks, tra cui la ricerca per i film Spirit – Il Ribelle, Baby Boss 2, Troppo Cattivi, Ruby Gillman – La ragazza con i tentacoli e molti lavori colorati e impattanti, sviluppati per Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio e una grande selezione di opere esclusive di Trolls 3 – tutti insieme, alcuni di questi anche in formato gigante. La mostra sarà arricchita anche da delle interviste esclusive con i creatori di Trolls 3 – tutti insieme, che verrà presentato in anteprima ad Alice nella città, in occasione della prossima edizione che si svolgerà tra il 18 e il 29 ottobre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Andy Warhol Universo Warhol

Al Museo Storico della Fanteria a Roma, da sabato 21 ottobre, arriva la mostra “Andy Warhol Universo Warhol” a cura di Achille Bonito Oliva in collaborazione con Vincenzo Sanfo. L'esposizione sarà visitabile fino al 17 marzo 2024 e vuole portare all’attenzione del pubblico diversi aspetti e temi artistici del genio della Pop Art, attraverso un’ampia raccolta di serigrafie e ceramiche, di leggendarie copertine di vinili e riviste, le celebri fotografie in Polaroid, manifesti pubblicitari e documenti fotografici dell’attività di cineasta di Warhol. L’esposizione è realizzata con oggetti e memorabilia provenienti da collezioni private e traccia il percorso della vita e della storia artistica di Andy Warhol dagli anni ’50 agli anni ’80, in quel trentennio del ‘900 in cui il re della Pop Art intuì i cambiamenti e rivoluzionò diversi aspetti dell’arte, della cultura e della comunicazione, provocando un forte impatto, tuttora incisivo e profetico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Dal Futurismo all'arte virtuale

"Dal futurismo all'arte virtuale" è la mostra a La Vaccheria, lo spazio espositivo di Roma Capitale gestito dal Municipio IX Roma Eur, in programma fino al 14 gennaio 2024. Le opere esposte provengono da due Collezioni private e sono state raccolte dalla Collezione Rosini Gutman a cura di Gianfranco Rosini ed Elisabetta Cuchetti. Con oltre 100 opere - da Balla a Calder, da Burri a Dalì, passando per Modigliani, Magritte, Manzoni, Fontana, Klein, Warhol, Niki de Saint Phalle, Liechtenstein, de Chirico e molti altri - la mostra si propone di ripercorrere le principali tappe della grande arte rivoluzionaria del ‘900, mettendola in dialogo, grazie ad una suggestiva ambientazione onirica, con installazioni contemporanee di arte immersiva e digitale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Letizia Battaglia Senza Fine

Le Terme di Caracalla accolgono, fino al 5 novembre 2023, la mostra Letizia Battaglia Senza Fine, un omaggio alla fotografa siciliana, paladina dei diritti civili. Nel trentesimo anniversario degli attentati a San Giovanni in Laterano e a San Giorgio al Velabro la Soprintendenza le dedica questa mostra, inaugurando alla fruizione due nuovi ambienti delle Terme di Caracalla, per dimostrare come le sue immagini raccontino a tutto tondo un’epoca entrando a pieno titolo nella storia della fotografia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Serial killer exhibition

Milleduecento metri quadri di esposizione, oltre 1000 reperti provenienti da 50 collezionisti di tutto il mondo del valore complessivo di circa 3 milioni di euro, 100 vetrine, 400 banner illustrativi e 1 corpo umano nella sezione anatomia per un percorso di oltre 2 ore attraverso 20 sale a tema su 3 diversi livelli. Tutto questo e molto altro è “Serial Killer Exhibition”, la mostra che racconta la vita e i crimini degli assassini seriali più spietati di tutti, in programma dal 14 ottobre nelle ex carceri della Rocca Colonna a Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma. I visitatori quindi potranno osservare gli occhiali di Jeffrey Dahmer venduti recentemente alla cifra monstre di 150mila dollari; il freezer, recuperato direttamente dalla scena del crimine, in cui Armin Meiwes, il Cannibale di Rotenburg conservava i pezzi di cadavere; la mannaia usata da Antonio Boggia, “Il mostro di Milano”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Scientopolis, viaggio nel tempo tra Jurassic Park e realtà virtuale

Da sabato 14 ottobre, il Complesso Monumentale Ospedaliero San Giovanni Addolorata a Roma, diventerà il palcoscenico di "Scientopolis, La Città della Scienza," un viaggio interattivo dove i visitatori potranno sperimentare e approfondire concetti scientifici in modo coinvolgente. Protagonista indiscusso sarà il dinosauro Henry, un esemplare completo di Hypacrosaurus di 70 milioni di anni, per la prima volta nella capitale, che offrirà ai visitatori una visione dettagliata del suo ambiente naturale e di comportamento. Si potrà inoltre provare in tutta sicurezza la gravità lunare, ammirare una vera e propria Tesla Coil da 3 milioni di volt che scaglia saette fino a 5 metri di distanza o immergersi nella realtà virtuale per viaggiare dal Big Bang fino al futuro prossimo della Terra. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gladiatori nell’Arena. Tra Colosseo e Ludus Magnus

Al Parco archeologico del Colosseo è in mostra “Gladiatori nell’Arena. Tra Colosseo e Ludus Magnus”. L’evento si compone di una installazione multimediale permanente e di una esposizione temporanea visitabile fino al 7 gennaio 2024 all’interno dei sotterranei del Colosseo. L’idea di questa iniziativa nasce innanzitutto dal recupero e valorizzazione del criptoportico orientale del Colosseo che in età romana collegava l’Arena con il quartiere delle palestre realizzate dall’imperatore Domiziano, di cui quella più famosa è il Ludus Magnus, la più grande, ma anche l’unica di cui si conserva parte delle strutture antiche. Qui i gladiatori si allenavano e si preparavano alle esibizioni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Legacy", Helmut Newton

Gli antichissimi spazi dell’Ara Pacis, a partire dal 18 ottobre, ospiteranno la mostra di un fotografo tanto geniale e spudorato quanto innovativo e provocatorio: Helmut Newton. nato a Berlino nel 1920, Newton ha sviluppato il suo inimitabile stile nella Parigi degli anni 60, in questa città ha iniziato a fotografare le sue modelle all’aperto da sole o in gruppo, in pose erotiche ed eleganti mai volgari e banali, ma anche con portamento “anarchico” e giocoso. “Helmut Newton. Legacy” è una mostra affascinante e sorprendente, una retrospettiva che, attraverso 250 immagini, riviste e documenti racconta l’unicità, lo stile avanguardista e il lato provocatorio del fotografo. Il percorso espositivo sarà suddiviso in capitoli cronologici che illustreranno la sua intera vita e l’evoluzione della sua carriera a partire dagli anni 40 in Australia fino ad arrivare agli anni 90. Accanto alle immagini che hanno fatto la storia, apparse sui giornali di moda più celebri, saranno esposte fotografie inedite, presentate per la prima volta in Italia, che sveleranno gli aspetti meno conosciuti di Newton. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Van Gogh Experience

Van Gogh Experience è la prima grande mostra multimediale del Next Museum dedicata al grande pittore olandese; una produzione internazionale di Next Exhibition, in collaborazione con Associazione Culturale Dreams. Tra dipinti come La notte stellata, I Girasoli, la Notte stellata sul Rodano, l’Autoritratto riprodotti con la realtà virtuale, Van Gogh Experience accompagna il pubblico in un vero e proprio viaggio nel tempo, nelle emozioni, nelle inquietudini e in tutti i luoghi del maestro del colore. Dopo la timeline sulla vita dell’artista, i visitatori entrano negli oltre mille metri quadri della sala del videomapping, dove, in un atmosfera ricca di suggestioni, vengono avvolti dalle opere d’arte che prendono vita. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Di seguito l'elenco (in aggiornamento) di tutte le mostre in programma in autunno nella Capitale:

K?rai_Mattia Bosco, la mostra al Tempio di Venere e Roma

La Deposizione di Cristo di Jacopo Tintoretto ai Musei Capitolini

"Tellurica", la mostra alla Galleria d'Arte Moderna

Imago Augusti. Due nuovi ritratti di Augusto da Roma e Isernia

Picasso metamorfico, la mostra alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna

Crack in Time, mostra personale di Eva Maleen

Clearing, la mostra personale di Sue Kennington

"Utopia a colori", la mostra di Daniele Tozzi

"Rotten dreams and Golden plates", mostra personale di Alessandro Calizza

"Camera book_2", la mostra a Galleria del Corridore di Villa Mondragone