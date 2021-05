Mostre a Roma, quelle da non perdere per la primavera estate 2021

Il calendario delle mostre riaperte e di quelle che stanno per approdare in città (in continuo aggiornamento)

Il ritorno in zona gialla riaccende la cultura. Riaprono i musei, i siti archeologici, i palazzi, le case-museo per accogliere in sicurezza i romani e portarli alla scoperta di mostre, reperti, storie, personaggi.

Tante le mostre che dopo mesi di chiusura tornano accessibili, numerose anche le nuove esposizioni che stanno per arrivare nella Capitale.

Le mostre in programma a Roma

Da Banksy che sarà protagonista con una nuova esposizione al Chiostro del Bramante, alla mostra per il Centenario di Alberto Sordi che, tra aperture e chiusure, ora spera di restare accessibile ai romani e ai turisti fino all'estate. Riaprono gli Studi di Cinecittà con tante novità per gli amanti del cinema di ieri, Villa Borghese si prepara ad accogliere la seconda edizione di Back To Nature, la mostra a cielo aperto. E tanti, davvero tanti, sono gli appuntamenti culturali da non perdere nei musei della Capitale.

L'elenco

Di seguito l'elenco delle mostre della primavera e dell'estate a Roma (in continuo aggiornamento):