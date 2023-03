Mostre a Roma: quelle da non perdere nella primavera 2023

La primavera è ufficialmente entrata. Gli alberi in fiore, le giornate che si allungano e regalano sole e temperature miti fanno proprio venire voglia di uscire all'aperto, passeggiare, godere al 100 per cento della nostra meravigliosa città. La primavera è anche la stagione in cui tante nuove mostre sbocciano a Roma, altre restano e prorogano la loro chiusura proprio per permettere a più...

Il contenuto è riservato agli abbonati.