Le mostre da non perdere nell'inverno 2023 a Roma

Sarà un anno all'insegna della cultura il 2023 a Roma, con tante mostre per grandi e piccini che vale assolutamente la pena visitare. Alcune esposizioni sono arrivate nel 2022 ma resteranno ancora per diverse settimane nella Capitale, altre faranno il loro ingresso in città proprio in questi giorni.

Esposizioni di arte classica, mostre dedicate ai grandi maestri dell'arte, porte aperte sulla scienza, sull'anatomia e sul fantastico mondo dei mattoncini Lego che da sempre incanta grandi e bambini.

Illusioni, mitologia, storia: sono tanti i mondi da scoprire nei musei e negli spazi espositivi di Roma nell'inverno 2023.

Le mostre dell'inverno 2023 a Roma

A Palazzo Bonaparte c'è ancora tempo per visitare la mostra dedicata a Van Gogh (l'esposizione sarà aperta fino al 26 marzo 2023). Un percorso che accompagna il visitatore attraverso 50 opere provenienti dal prestigioso Museo Kröller-Müller di Otterlo - che custodisce uno dei più grandi patrimoni delle opere di Van Gogh - e tante testimonianze biografiche, ne ricostruisce la vicenda umana e artistica, per celebrarne la grandezza universale. Un percorso espositivo dal filo conduttore cronologico e che fa riferimento ai periodi e ai luoghi dove il pittore visse: da quello olandese, al soggiorno parigino, a quello ad Arles, fino a St. Remy e Auvers-Sur-Oise, dove mise fine alla sua tormentata vita. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Al MAXXI, a metà dicembre, è arrivata la mostra dedicata a Bob Dylan: "Retrospectrum" traccia il percorso di Dylan nella creazione di arte visiva attraverso viaggi e geografie, sia interiori che fisiche. Bob Dylan, figura iconica il cui talento e lavoro spaziano tra mezzi e discipline, ha portato avanti per molti decenni una pratica di arte visiva e la mostra al MAXXI è la prima mostra monografica europea che ne esplora l’ampia opera. Le opere selezionate per la mostra romana rappresentano un diario visivo che documenta la trasformazione delle fonti e degli stili che hanno ispirato e influenzato Dylan nel corso degli anni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

C'è anche "The World of Banksy – The Immersive Experience" la cui chiusura è stata posticipata al 28 maggio 2023. Il percorso presenta oltre 90 opere di cui 30 murales a grandezza naturale realizzati da giovani street artist internazionali che raccontano il mondo del misterioso artista britannico, famoso per affrontare con ironia temi politici e di denuncia sociale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Museo delle Illusioni è certamente tra le più originali novità espositive arrivate a fine 2022 e che animeranno in maniera permanente la Capitale. In via Merulana, al civico, 17, infatti, si potrà entrare nel fantastico mondo delle illusioni. Un mondo che, ingannando i sensi, divertirà grandi e bambini, dando anche l’opportunità di imparare qualcosa di nuovo sulla mente. Un museo, una sfida, una parentesi divertente da potersi ritagliare magari proprio durante l'inverno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Passiamo dalle illusioni alle favole, perché, ancora per tutto il mese di gennaio, presso la galleria Spazio Cima di Roma, si potrà visitare "Wonderland", una mostra da favola per i 150 anni di Alice nel paese delle meraviglie. A 150 anni dalla nascita della favola che ha accompagnato più generazioni fino ai bambini di oggi, la Capitale ha scelto di omaggiare il romanzo di Lewis Carroll nella mostra curata e organizzata da Roberta Cima. Circa 30 le opere esposte, con differenti tecniche e stili, per riproporre non soltanto il mondo di Alice, ma anche altre storie “favolose”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La mitologia è al centro nell'inverno 2023 a Roma, con la mostra "Il viaggio di Enea. Da Troia a Roma" presso il Tempio di Romolo al Foro Romano. La storia di Enea è presentata attraverso 24 opere di grande interesse, databili fra il VII secolo a.C. e la piena età imperiale, prestate da 12 diverse istituzioni nazionali. Le opere sono proposte secondo percorsi tematici chiave come le immagini di Enea, di suo padre Anchise e di sua madre la dea Afrodite; le raffigurazioni della guerra di Troia; il Palladio - talismano della salvezza prima di Troia e poi di Roma - e infine lo sbarco nel Lazio e la fondazione di Lavinium, dove le scoperte archeologiche hanno dato concretezza alla leggenda dell’eroe. Durante il periodo della mostra, da dicembre 2022 a marzo 2023, il Parco archeologico del Colosseo ospiterà una serie di conferenze incentrate sul mito di Enea e sul suo leggendario viaggio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spazio anche a scienze e anatomia, come anticipato, perché fino alla fine di gennaio, precisamente al 26, a Roma c'è la mostra "Real Bodies Leonardo’s Anatomy Exhibition", presso la Corsia delle Donne in piazza San Giovanni in Laterano. Un vero e proprio catalogo di anatomia umana ampliato e aggiornato, in omaggio al progetto "Milano e Leonardo", che nel 2019 ha celebrato il quinto centenario della morte del Maestro toscano. Nella nuova edizione romana sono state presentate suggestive installazioni di veri reperti umani, realizzate grazie al processo della plastinazione, un sistema di conservazione di porzioni organiche, messo a punto alla fine degli anni Novanta in Germania e oggi utilizzato nelle Università per le lezioni di anatomia e per perfezionare le pratiche di endoscopia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

E tra le novità più chiacchierate di fine 2022, che accoglierà grandi e bambini fino a inizio 2024, c'è la mostra dei mattoncini Lego più grande d'Europa. Il Centro commerciale Leonardo di Fiumicino ospira al primo piano un'esposizione che si estende su 1500 metri quadrati. Si potranno ammirare tantissime costruzioni uniche, figure a grandezza naturale, grandi edifici. Dal più grande Titanic del mondo, costruito in scala 1:25 realizzato con mezzo milione di mattoncini LEGO®, al Campidoglio degli USA realizzato con 1 milione 236 mila mattoncini che copre una superficie di 25 mq. E, ancora, il Colosseo, lungo 188 metri, largo 156 metri, con una circonferenza di 524 metri e un’altezza di 48,5 metri, la Lupa, il Vaticano. Non mancheranno i supereroi, il villaggio dei Puffi, l'anatomia del corpo umano e uno spazio gioco in cui i bambini potranno dare spazio alla loro creatività. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

E queste sono solo alcune delle grandi mostre da visitare nell'inverno 2023 a Roma, di seguito l'elenco completo (e in continuo aggiornamento):

Lucio Dalla. Anche se il tempo passa - Museo dell'Ara Pacis

Domiziano Imperatore. Odio e amore - Musei Capitolini

Virginia Woolf e Bloomsbury. Inventing Life - Palazzo Altemps

Talent Prize - Museo delle Mura

I Romanisti. Cenacoli e vita artistica da Trastevere al Tridente (1929 – 1940) - Museo di Roma in Trastevere

Pasolini pittore - Galleria d'Arte Moderna

L'Ottocento a Villa Farnesina: il Duca di Ripalda, il Conte Giuseppe Primoli e Roma nuova Capitale d'Italia - Villa Farnesina

Up! - Palazzo Merulana

Roma Medievale. Il volto perduto della città - Museo di Roma

Visual Diary, mostra di Liana Miuccio - Galleria d'Arte Moderna