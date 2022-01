Da Klimt al Balloon Museum, le mostre da non perdere quest'inverno a Roma

Un viaggio tra preistoria e arte contemporanea. Tra grandi opere del passato ed installazioni di ultima generazione. Così Roma annuncia un 2022 all'insegna della cultura, con numerose mostre da non perdere per tutti i gusti e tutte le età. Unico vincolo: essere in possesso del Super green pass.

Da Gustav Klimt a Caravaggio, dal mondo preistorico e affascinante dei dinosauri ai balloon per una suggestione di colori. Le mostre dell'inverno 2022 a Roma sono numerose e a misura di tutti, grandi e piccini. Ecco il calendario completo:

Le mostre dell'Inverno 2022 a Roma

E' tra le mostre più visitate dal suo arrivo in città e sicuramente lo sarà anche nel 2022. Parliamo di "Klimt. La Secessione e l'Italia in mostra a Palazzo Braschi" che sarà a Palazzo Braschi fino al 27 marzo 2022. Un evento espositivo che segna il ritorno in Italia di alcuni dei suoi capolavori provenienti dal Belvedere Museum di Vienna, dalla Klimt Foundation e da collezioni pubbliche e private come la Neue Galerie Graz. Una mostra che ripercorre le tappe dell’intera parabola artistica di Gustav Klimt, il suo aspetto “pubblico”, e, oltre a presentarne il ruolo di cofondatore della Secessione viennese, per la prima volta indaga sul rapporto dell'artista con l’Italia, narrandoci dei suoi viaggi e dei suoi successi espositivi.

Fino al 27 marzo, invece, a Palazzo Barberini, non è da perdere la mostra "Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta". Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento a cura di Maria Cristina Terzaghi. Ospitata nelle nuove sale al pian terreno di Palazzo Barberini, la mostra celebra i cinquant’anni dall’acquisizione da parte dello Stato italiano e i settant’anni dalla scoperta del celebre dipinto di Caravaggio conservato a Palazzo Barberini: Giuditta e Oloferne. Una serie di capolavori provenienti dai musei di tutto il mondo, inclusa la straordinaria Giuditta e Oloferne di Artemisia Gentileschi del Museo di Capodimonte a Napoli, documentano la dirompente novità della rivoluzione caravaggesca nella pittura a lui contemporanea.

"Giacomo Boni. L’alba della modernità" è la mostra protagonista al Parco Archeologico del Colosseo fino al 30 aprile, curata da Alfonsina Russo, Roberta Alteri, Andrea Paribeni con Patrizia Fortini, Alessio De Cristofaro e Anna De Santis, con l’organizzazione e la promozione di Electa. La vita e la personalità dell’archeologo e architetto viene raccontata attraverso quattro sezioni, nei luoghi dove ha principalmente operato e di cui ha definito l’attuale fisionomia: il Foro Romano e il Palatino.

C'è tempo fino al 5 marzo per visitare il primo museo al mondo composto interamente da balloon & inflatable art. Si trova all’ex Deposito Atac di viale Angelico a Roma, per la prima volta in Italia. Balloon Museum è un progetto installativo ideato e promosso con lo scopo di portare un'invasione di colore negli spazi più suggestivi delle città che lo ospitano. Il visitatore entrerà in una cittadella della balloon & inflatable art, tra gigantesche opere site specific, installazioni ad alto tasso di interattività, shop e aree ristorazione.

A Galleria Borghese "I quadri scendono le scale". I depositi situati al di sopra delle meravigliose sale della Galleria, al momento non accessibili, che custodiscono capolavori di Raffaello, Tiziano, Caravaggio, Bernini e tanti altri piccoli tesori che non trovano posto nel normale percorso museale, saranno finalmente mostrati al pubblico. L'iniziativa proseguirà fino al 7 febbraio.

C'è un mondo preistorico da scoprire al Museo Orto Botanico di Roma. E' L'impero dei dinosauri, nuovo progetto divulgativo dell’Associazione Paleontologica A.P.P.I. in collaborazione con il Museo Orto Botanico di Roma – Dipartimento di Biologia Ambientale in mostra fino al 3 aprile 2022. Si tratta di una mostra dal carattere fortemente divulgativo che fa del connubio tra Scienza e Arte il suo fiore all’occhiello. Lo storico Museo dell’Orto Botanico si è tramutato in un vero e proprio giardino preistorico: palme, piante acquatiche, bambù e felci torneranno ad essere abitate dagli antichi dominatori.

"CRAZY La follia nell'arte contemporanea" è invece il titolo della mostra protagonista dell'inverno 2022 al Chiostro del Bramante: 21 artisti di rilievo internazionale, più di 11 installazioni site-specific inedite: per la prima volta le opere d’arte invaderanno gli spazi esterni e interni del Chiostro del Bramante di Roma, perché la follia non può avere limiti. La percezione del mondo è il primo segnale di instabilità, il primo contatto fra realtà esterna e cervello, fra verità fisica e creatività poetica, fra leggi ottiche e disturbi neurologici.

