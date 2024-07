Le mostre da non perdere nell'estate 2024 a Roma

Estate di festival, di concerti, di cinema sotto le stelle e, perché no, estate da turisti, in giro per Roma, alla scoperta dei monumenti non ancora visti e delle nuove mostre arrivate in città.

RomaToday ha racchiuso in questa guida tutte le mostre visitabili nel corso dell'estate a Roma, più di 40 esposizioni da scoprire in città. A queste aggiungete l'installazione luminosa di Videocittà al Gazometro, spettacolo suggestivo, in scena dal 5 al 7 luglio, le prime domeniche del mese (7 luglio e 4 agosto per la precisione) che vi permetteranno di godere della gratuità in tanti musei civici e statali della Capitale, lo spettacolo di Luci a Massenzio, ossia l'apertura serale del sito archeologico e le aperture al tramonto del Planetario di Roma.

Se vi stuzzica l'idea di un'estate romana all'insegna della cultura, della storia, dell'arte classica o contemporanea, questa mappa vi sarà di certo utile. Non vi resta che prendere appunti.

Le mostre da vedere in estate a Roma

Emotion

Chiostro del Bramante

Fino a gennaio 2025

Impressionisti, l'alba della modernità

Museo Storico della Fanteria

Fino al 28 luglio 2024

Vincent Peters, Timeless Time

Palazzo Bonaparte

Fino al 25 agosto 2024

A Beautiful World di Mario Testino

Palazzo Bonaparte

Fino al 25 agosto 2024

AMBIENTI 1956 - 2010. Environments by Women Artists II

MAXXI

Fino al 10 novembre 2024

Ctrl+A.C. Roma Pulsante

Museo delle Mura

Fino al 14 luglio 2024

Determined Women (Donne determinate)

Museo di Roma in Trastevere

Fino al 6 ottobre 2024

Estetica della deformazione. Protagonisti dell'Espressionismo Italiano

Galleria d'Arte Moderna

Dal 6 luglio al 2 febbraio 2025

Nel segno di Cambellotti. Virgilio Retrosi artista e artigiano

Casina delle Civette

Fino al 13 ottobre 2024

L’allestimento I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli

Palazzo Clementino - Musei Capitolini

Fino al 30 aprile 2032

À jour. Laura VdB Facchini

Galleria d'Arte Moderna

Dal 6 luglio al 3 novembre 2024

"La poesia ti guarda". Omaggio al Gruppo 70 (1963-2023)

Galleria d'Arte Moderna

Fino al 15 settembre 2024

Antonio Donghi. La magia del silenzio

Palazzo Merulana

Fino al 20 ottobre 2024

Architetture inabitabili

Centrale Montemartini

Fino al 29 settembre 2024

Filippo e Filippino Lippi. Ingegno e bizzarrie nell’arte del Rinascimento

Musei Capitolini nelle sale di Palazzo Caffarelli

Fino al 25 agosto 2024

Genius Loci TTOZOI

Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese

Fino al 15 settembre 2024

Carla Accardi

Palazzo delle Esposizioni

Fino al 1 settembre 2024

Questo è Aquilino figlio del vento

Museo Pietro Canonica

Fino al 15 settembre 2024

Expodemic, Festival delle accademie e degli istituti di cultura stranieri

Palazzo delle Esposizioni

Fino al 25 agosto 2024

Emilio Leofreddi

Wegil

Fino al 31 agosto 2024

L'allieva di danza di Venanzo Crocetti. Il ritorno

Galleria d'Arte Moderna

Fino al 2 febbraio 2025

"L’incanto della Bellezza", dipinti ritrovati di Sebastiano Ricci dalla Collezione Enel

Museo di Roma

Fino al 12 gennaio 2024

Oltre il presente. Archeologia del domani

Museo di Roma in Trastevere

Fino all'8 settembre 2024

Natura Umana di Paolo Di Capua

Museo Carlo Bilotti

Fino al 15 settembre 2024

L'ultimo ritratto di Mazzini e Lega, storie parallele del Risorgimento

Vittoriano

Fino all'8 settembre 2024

Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldrovandi

Museo Civico di Zoologia

Fino al 21 luglio 2024

Il cane a sei zampe. La storia di un’icona che guarda al futuro, mostra Eni

Palazzo delle Esposizioni

Fino al 28 luglio 2024

Artiste a Roma. Percorsi tra Secessione, Futurismo e Ritorno all’Ordine

Casino dei Principi

Fino al 6 ottobre 2024

Teatro. Autori, attori e pubblico nell’antica Roma

Museo dell’Ara Pacis

Fino al 3 novembre 2024

Una movida Bárbara di Ouka Leele

Museo di Roma in Trastevere

Fino al 7 luglio 2024

Arte e matematica al Bioparco. Il Numero Aureo negli animali

Bioparco

Fino al 31 luglio 2024

Mala noche, mostra di Martoz

Casale dei Cedrati, Villa Pamphili

Fino al 14 luglio 2024

La casa del poeta, mostra personale Silvio Natali

Spazio Field - Palazzo Brancaccio

Fino al 30 luglio 2024

Luigi Serafini

Macro

Fino al 25 agosto 2024

Giuseppe Primoli e il fascino dell'Oriente

Museo Napoleonico

Fino all'8 settembre 2024

Stefano Tamburini

Macro

Fino al 25 agosto 2024

Alva Noto

Macro

Fino al 25 agosto 2024

Laura Grisi

Macro

Fino al 25 agosto 2024

Et Lux in Tenebris

Galleria SpazioCima

Fino al 12 luglio 2024

Figurazione anni ’60 e ’70

Musei di San Salvatore in Lauro

Fino al 21 luglio 2024

Ágrapha, mostra di Virginia Lorenzetti

Curva Pura

Fino al 6 settembre 2024