20 mostre da vedere a Natale a Roma Dai grandi artisti alle esperienze immersive, dalla storia all'illusione, per vivere le festività natalizie all'insegna della cultura, dello stupore e della spiritualità

Un'immagine del Museum of Dreamers

Il Natale è l'occasione migliore per riunirsi in famiglia, per rivedere gli amici che durante l'anno si fatica ad incontrare, per mettere in tavola le tradizioni, gastronomiche e giocose, ma anche per uscire, alla scoperta della nostra città, magari visitando una delle tante mostre attualmente presenti a Roma.

Nel periodo natalizio, infatti, sono molte le esposizioni da non perdere nella Capitale: si va dalle mostre dei grandi artisti ai regni della fantasia e dell'illusione, dalle mostre dei presepi a quelle che ci calano nella storia più antica. Nei musei più famosi, ma anche nelle location meno note, c'è davvero tanto da vedere.

Le mostre da vedere a Roma a Natale

Emotion

Chiostro del Bramante

Fino a gennaio 2025

Escher

Palazzo Bonaparte

Fino al 1 aprile 2024

Van Gogh Experience

Next Museum

Fino al 31 marzo 2024

Welcome to Rome

Cinema Augustus

Fino al 22 marzo 2024

I 100 Presepi in Vaticano

Colonnato sinistro di piazza San Pietro

Fino al 7 gennaio 2023

Tolkien. Uomo, Professore, Autore

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea

Fino all'11 febbraio 2024

Museum of Dreamers

Pratibus District

Fino al 28 gennaio 2024

Macchine del Tempo

Palazzo Esposizioni

Fino al 24 marzo 2024

Lights in Nature - Life

Giardini Brancaccio

Fino al 18 febbraio 2024

Andy Warhol Universo Warhol

Museo Storico della Fanteria

Fino al 17 marzo 2024

L’arte nei fumetti

La Vaccheria

Fino al 14 gennaio 2023

Don McCullin

Palazzo delle Esposizioni

Fino al 28 gennaio 2024

Gladiatori nell’Arena. Tra Colosseo e Ludus Magnus

Parco Archeologico del Colosseo

Fino al 7 gennaio 2024

L’Amato di Iside. Nerone, la Domus Aurea e l’Egitto

Parco archeologico del Colosseo

Fino al 14 gennaio 2023

Materia Mater

Case Romane del Celio

15 dicembre 2023 - 15 gennaio 2024

Tutti puzzle per l'arte 2003-2023

Palazzo Merulana

Fino al 7 gennaio 2024

Pupazzi nella Metro

Stazione Metro Vittorio Emanuele

Fino al 7 gennaio 2024

Nel nome di San Francesco

Chiesa di San Francesco a Ripa | Basilica di Santa Maria in Aracoeli

Fino al 29 febbraio 2024

Legacy Helmut Newton

Ara Pacis

Fino al 10 marzo 2024

Serial killer exhibition

Ex carceri della Rocca Colonna

Castelnuovo di Porto

Fino al 31 gennaio 2024