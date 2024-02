Rino Gaetano in mostra a Trastevere. L'omaggio di Cocciante: "Lui era un vero artista"

La prima mostra dedicata a Rino Gaetano è arrivata a Roma. Il Museo di Roma in Trastevere, da venerdì 16 febbraio (e fino al 28 aprile 2024), ospita un'esposizione che racconta in modo leggero, ma altrettanto profondo, uno dei cantautori italiani più amati di sempre.

Iconico poeta dallo stile unico e tagliente, Rino Gaetano, con la sua voce ruvida e con i suoi testi apparentemente leggeri e disimpegnati ma pieni di contenuti, ha saputo graffiare società e politica senza mai nascondersi dietro etichette e maschere, riuscendo, attraverso pensieri anticonformisti e parole semplici, a portare alla luce gli anni bui della nostra nazione. E l'esposizione nel cuore di Trastevere - quartiere amato e frequentato dal cantautore calabrese trapiantato a Roma - vuole raccontare proprio questa sua essenza unica.

Arrivato da Crotone a Roma, è qui che Rino Gaetano ha iniziato la sua storia nella musica; è anche qui, purtroppo, che è accaduto il tragico incidente che lo ha portato via troppo presto. Le sue canzoni, però, i suoi messaggi, sono rimasti vivi nei cuori, nelle parole, nel canticchiare di tutti, anche delle giovanissime generazioni. Da "Gianna" a "Ma il cielo è sempre più blu", da "A mano a mano" a "Berta filava", le sue canzoni sono di tutti e senza tempo e la mostra romana lo conferma, ripercorrendo la vita di Rino Gaetano dall'infanzia al successo, tra amici, premi, omaggi.

L'inaugurazione della mostra a Roma

Il taglio del nastro al Museo di Roma in Trastevre è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 15 febbraio, alla presenza di Alessandro Nicosia, curatore dell'esposizione insieme ad Alessandro Gaetano (nipote di Rino). Presente anche l'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor, la direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina Ilaria Miarelli Mariani, la giornalista Gloria Satta, che ha collaborato ai testi della mostra. Nel pubblico anche Anna Gaetano, sorella di Rino, alla quale si devono i materiali inediti messi in mostra, Riccardo Cocciante, Giusy Ferreri e Sergio Cammariere.

"Questa è la prima mostra su Rino Gaetano - ha specificato Alessandro Nicosia in conferenza stampa - resa possibile dall'incontro e dall'alchimia nata con Anna e Alessandro Gaetano. Un racconto volutamente leggero che deve invogliare il pubblico a conoscere meglio Rino, la sua timidezza, la sua leggerezza e la sua genialità. La mostra racconta questa leggerezza - ha aggiunto il curatore - che però è ricca di tanta profondità culturale, proprio come i suoi testi, apparentemente leggeri ma pieni di impegno sociale, anticonformisti, ricchi di coraggio di attaccare tempi molto diversi da quelli attuali".

"A Trastevere c'era il Folk Studio, Rino Gaetano ha percorso questi luoghi, li ha amati e sono contento che questa mostra sia proprio in questo museo popolare. E' la scelta più giusta", ha affermato l'assessore alla Cultura Miguel Gotor. "Dobbiamo tanto al percorso umano e di cantautore di Rino Gaetano. La sua musica e anche la sua persona hanno accompagnato l'Italia e la Roma degli anni '70. Dalla Calabria, Gaetano ha scelto Roma come luogo di vita, Roma purtroppo è anche la città del dramma, dell'incidente sulla Nomentana. Di fronte a delle morti così precoci, si pensa a tutto quello che non abbiamo potuto godere della sua musica, della sua intelligenza. Era sfavillante, era originale, tagliente, sarcastico, geniale", ha concluso Gotor.

Il percorso espositivo

Un’esposizione inedita nata dalla ricerca di materiali, molti dei quali esposti per la prima volta, che documentano l’intero cammino artistico di Rino Gaetano, arricchita da tante rarità di assoluto valore, concesse per l’occasione dalla sorella Anna: documenti, foto, cimeli artistici, la raccolta dei dischi, video, strumenti musicali, oggetti, abiti di scena come l’accappatoio indossato durante il Festivalbar all’Arena di Verona e la giacca in pelle utilizzata a Sanremo, manifesti e la collezione di cappelli.

La mostra sarà corredata dal catalogo edito da Gangemi Editore che contiene storia, immagini e un lungo elenco di straordinarie testimonianze che aiutano a comprendere tutte le sfaccettature di un uomo considerato uno dei cantastorie di culto della nostra storia. Un viaggio straordinario di memoria collettiva al ritmo delle note delle sue stralunate canzoni e dove la sua arte sarà più viva che mai.

Non potrebbe mancare la musica, dopotutto. in una mostra dedicata a Rino Gaetano, così sugli schermi c'è lui che canta Gianna, ci sono le sue partecipazioni ai talk show e, poi, sarà possibile assistere alle performance live di Alessandro Gaetano, in trio con la Rino Gaetano Band e con Diana Tejera, che eseguiranno alcuni mini concerti acustici, consentendo ai visitatori di scoprire e vivere la forza della sua musica. Le date dei concerti saranno comunicate sul sito del Museo di Roma in Trastevere.

L'omaggio di Riccardo Cocciante

Quello con Riccardo Cocciante è un legame che nasce sin dagli inizi, negli anni '70, nella casa discografica Rcs, sotto l'impulso del direttore artistico Ennio Melis. Il cantautore, in occasione della mostra dedicata a Rino Gaetano, ha detto: "Rino Gaetano era un artista. L'artista è una persona che non sceglie quello che fa, ma è scelto dalla vita. Non è un impiegato della musica, che decide di fare successo e poi se vuole smette, l'artista non smette mai e deve esistere per quello che è. Rino era questo. Era una persona che doveva fare assolutamente il cantautore, aveva questa esigenza, questo bisogno di cantare". Cocciante, vero artista anche lui, ha chiuso la conferenza stampa intonando "A mano a mano" nel giardino del Museo di Roma in Trastevere.

La mostra sarà visitabile presso il museo in piazza di S. Egidio, 1, fino al 28 aprile, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 20.