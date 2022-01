"Sognando il Giappone nel cuore di Roma", il Ramen Lab di Akira apre le porte all'arte

Dal 28 gennaio si aprono le porte del Ramen Lab di Fontana di Trevi. Il primo laboratorio di noodles giapponesi, progetto che porta la firma di Akira Yoshida (già proprietario di famosi ramen bar nella Capitale), inaugurato a febbraio 2021, apre le porte all'arte.

La mostra

Una mostra porterà i visitatori, con il cuore e con la mente, diecimila chilometri più in là tra i magici vicoli di Kyoto e i grattacieli sfavillanti di Tokyo, sarà una visita ai templi di Nara e un giro per le Onsen di Hakone.

Per una settimana il Ramen Lab di Trevi ospiterà fotografi, artisti digitali, illustratori e disegnatori che con la loro abilità riporteranno il Giappone a Roma. Tra gli artisti presenti Eva Villa, Stefano Sacchi e Eleonora Goffi oltre a tanti giovani talenti che hanno vissuto il Giappone in prima persona e lo hanno riproposto con la loro arte in opere di valore e dall’anima unica e autentica.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 10.30 alle 14.30 e dalle 18 alle 21.30 gratuitamente. Sarà possibile, inoltre, acquistare le opere in esposizione direttamente dall’artista e portare a casa un piccolo pezzettino di Giappone.