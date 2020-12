100 Presepi, la tradizionale mostra di Natale si sposta all'aperto

Il Covid cambia ma non ferma il tradizionale Natale a San Pietro. E, mentre Albero e presepe sono pronti all'inaugurazione (che si terrà il prossimo 11 dicembre) anche la mostra dei "100 Presepi" sta per aprire il suo sipario, questa volta all'aperto.

La pandemia ha, infatti, cambiato location e ridotto leggermente il numero dei presepi esposti. La tradizionale mostra che ogni fine anno viene organizzata a Roma, prima ospitata nelle Sale del Bramante a piazza del Popolo, poi spostata per scelta vaticana in via della Conciliazione quest'anno è oggetto di un nuovo trasloco 'forzato' è sarà allestita in piazza San Pietro sotto il colonnato di sinistra, con un ingresso controllato ma libero al pubblico e un percorso a senso unico.

Un'edizione all'aperto, dunque, della tanto amata mostra, che sarà inaugurata domenica 13 dicembre, giorno in cui la Chiesa ricorda la figura di Santa Lucia, la martire di Siracusa invocata come protettrice della vista e venerata anche come la santa della luce. E il Natale è anche una festa della luce.

A tagliare il nastro sarà monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione, il dicastero vaticano promotore dell'iniziativa, che all'AdnKronos esprime tutta la sua soddisfazione per "non aver interrotto questa bellissima tradizione, dando un segnale. Il presepe è un segno di speranza, che poi va costruita o ricostruita nelle nostre vite personali e familiari. Sarà anche l'occasione per vivere il Natale in maniera consona, che spero vedrà tante famiglie comporre il loro presepe nelle case, specie in un periodo come questo, segnato della pandemia per il coronavirus".

La mostra sarà visitabile da domenica 13 dicembre 2020 a domenica 10 gennaio 2021.