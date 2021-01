Monte Livata, "evasione bianca" che tutti i romani desiderano: ecco come raggiungere la montagna di Roma

Per tutti è "la montagna di Roma". Dista poco meno di 1 ora e mezza dalla Capitale e, nelle ultime settimane, è stata coperta di neve diventando il sogno bianco "semi-proibito" di tanti romani.

Sotto le feste, con il Lazio zona rossa o arancione, infatti, solo i residenti hanno potuto godere di quel meraviglioso panorama, ma ripristinata la zona gialla almeno nei giorni feriali (nel weekend è sempre più vicina l'ipotesi di un ritorno in arancione) anche alcuni romani, con scarponi e abbigliamento da neve sono partiti, direzione Livata.

Le immagini suggestive delle montagne innevate postate sui social, viste in tv hanno mostrato anche i continui interventi dei mezzi della Protezione Civile per garantire sicurezza ed evitare pericoli.

Come arrivare a Monte Livata

La montagna di Roma, dicevamo, chiamata così perché è davvero facilmente raggiungibile dalla Capitale. Proprio sopra Subiaco, borgo incantevole e dalla particolare spiritualità per i monasteri di Santa Scolastica e San Benedetto, a dominare la valle è Livata. Da Roma dista circa 80 km e la si raggiunge percorrendo l'A24/E80 e successivamente la strada statale 5/SR5 e SR411 in direzione di Tangenziale di Subiaco. Una volta raggiunto il comune di Subiaco, proseguenti per SP44b in direzione di Via degli Anemoni si giungerà a Monte Livata. Con un'ora e mezzo al massimo si potrà godere della montagna innevata in tutta la sua bellezza. E, salendo ancora, si arriva a Campo dell'Osso.

Dove mangiare a Monte Livata

Gli impianti sciistici sono chiusi, ma una passeggiata con scarponi o una passeggiata organizzata con le ciaspole sarà altrettanto piacevole, per poi rifugiarsi al caldo di una baita, di una trattoria, per gustare qualcosa di buono e tradizionale. Monte Livata offre tanti ristoranti dove mangiare bene. C'è il Cristallo di Neve sulla strada provinciale Monte Livata Campo dell'Osso, la Grotta Tartufi , il Bar Ristorante Mecci, il Livata Cafè per una dolce e calda pausa e tanti altri posticini aperti dalla colazione al pranzo, dove è sempre meglio prenotare.

Vale la pena anche fare visita alla Mieleria nel Bosco, una bottega pittoresca con prodotti a base di miele situata proprio a Livata.

E sono diversi che sui gruppi social stanno condividendo annunci di affitti di piccole case a Livata e dintorni. Affitti per brevi periodi che stanno destando, inevitabilmente, l'interesse dei romani. Anche perché già una "due giorni bianca" alle porte di Roma, in questo inverno, vorrebbe dire tanto.