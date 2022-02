Monica Vitti: in Campidoglio la camera ardente, sabato i funerali

Roma, la sua Roma, da ieri è un po' più triste. Roma, la sua Roma, è pronta a renderle omaggio come merita. Sin da subito, appresa la notizia della sua morte, il sindaco Gualtieri aveva annunciato che "Roma, la sua città, la piange insieme a tutto il Paese e le renderà omaggio come merita una stella". Sarà il Campidoglio infatti ad ospitare la camera ardente per l'attrice. Come accade per i più grandi romani, amici e personaggi dello spettacolo potranno omaggiare l'artista.

Camera ardente e funerali di Monica Vitti

La camera ardente sarà aperta presso la sala della Protomoteca dalle 10 alle 18. "La sua voce particolare e il suo talento vivranno ancora in noi e nella nostra memoria collettiva", ha scritto su Facebook la presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli. "Una delle protagoniste assolute del cinema italiano, amatissima dal pubblico per il suo talento e per la sua simpatia irresistibile", ha scritto su Twitter Miguel Gotor, assessore alla Cultura di Roma Capitale.

I funerali invece si svolgeranno sabato alle ore 15 in piazza del Popolo. Il rito funebre sarà celebrato nella Chiesa degli Artisti.

L'omaggio di Harry Greb

E già ieri nel cuore di Roma, in via del Vantaggio, è apparsa l'opera dello street artist romano Harry Greb. Un omaggio alla Vitti. L'opera mostra Monica Vitti che stringe tra le mani un David di Donatello, uno dei tanti riconoscimenti arrivati all'attrice nel corso della sua carriera. La giacca che indossa - su cui si distingue il nome di Michelangelo Antonioni - rappresenta un patchwork delle locandine dei film interpretati dall'artista scomparsa. Si tratta per Greb di "un omaggio al talento e alla bellezza impareggiabili di Monica Vitti".