Missione spaziale a Roma: Lego porta bambini e bambine nel mondo "City Space"

3,2,1: lo shuttle Lego è pronto al decollo. L'azienda di mattoncini più famosa al mondo si sta preparando a coinvolgere i piccoli fan dei mattoncini e delle stelle nel tour “Missione Spaziale con LEGO® City”, che li porterà nello spazio con i nuovissimi set Lego City Space.

L'iniziativa, partira nei Lego Store di Torino e Firenze, attraverserà la penisola toccando anche la Capitale. Ambassador del progetto Franco Malerba, il primo astronauta italiano ad andare nello spazio, che, con dei contributi video, coinvolgerà i bambini e le bambine in 3 diverse missioni spaziali ispirate al mondo Lego City Space, la nuova linea che è pronta a conquistare i giovani appassionati da 6 anni in su con quattro entusiasmanti set: Rover lunare Lego City, Stazione spaziale lunare Lego City, Base di ricerca lunare Lego City, Centro spaziale Lego City.

Dopo essersi fatti trasportare da queste magnifiche avventure, gli astronauti in erba potranno farsi immortalare con uno sfondo spaziale relativo alla loro missione preferita, ovviamente a tema Lego City Space.

Missione spaziale a Roma

A Roma l'appuntamento è dal 23 al 30 maggio al centro commerciale Porte di Roma. Qui la missione spaziale approderà dopo aver fatto tappa a Torino, Firenze e Milano, per poi proseguire il suo viaggio a Verona, Rimini e Chieti.

Per rendere l’attività ancora più emozionante, dal 14 maggio fino al 5 giugno, sarà possibile partecipare al concorso “Vinci un’esperienza spaziale con Lego City: in palio un incredibile viaggio per 4 persone in Florida per scoprire il Kennedy Space Center (fruibile tra il 17/10/22 ed il 20/11/22).Il primo passo per provare ad aggiudicarsi questa meravigliosa esperienza, è l’acquisto di uno dei quattro set Lego City Space presso uno store fisico oppure online. Basterà poi connettersi a https://vinciunesperienzaspaziale.it, registrarsi e seguire le istruzioni. Il regolamento completo è disponibile sul medesimo sito.

Le tappe del tour