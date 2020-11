Piazza Venezia set di Mission Impossible: domenica mattina tra sgommate e testacoda

Auto a tutta velocità, testacoda, sgommate e tutto il repertorio di Mission Impossible. Domenica da set cinematografico in piazza Venezia dove Tom Cruise è stato il gran cerimoniere della mattinata. Saluti ai fan presenti, battute scambiate da dietro alle transenne, tutto rigorosamente con la mascherina indosso.

Tanti i curiosi presenti sul set, a caccia di una foto o di un video con l'attore americano. Con lui, a bordo dell'auto per uno degli inseguimenti che caratterizzeranno la pellicola, anche l'attrice inglese Hayley Atwell.

Poco meno di tre ore di riprese e alle 13 la circolazione nella zona è ripresa normalmente. Le riprese di Mission Impossible sono iniziate i primi di ottobre e proseguiranno per altre 4-6 settimane. La produzione ha comunicato che "dei circa 35 milioni di costi del film in Italia si prevede che oltre 18 milioni saranno spesi a Roma".

Sunday morning: caught some more #MissionImpossible7 filming in Piazza Venezia! pic.twitter.com/lGKXoSrwnv — Darius Arya (@DariusAryaDigs) 29 novembre 2020

Le chiusure in corso nella zona

Dalle 10 alle 5 di lunedì mattina, inoltre, per il rifacimento del manto stradale, stop al transito su via di San Marco e sul tratto di piazza adiacente a palazzo Venezia. Deviate le linee di bus.

Le linee H-44-51-63-83-85-160-170-715-716-781-n5-n8-n11-n90-n543-n716-nME-nMC in transito presso piazza Venezia dirette verso San Venanzio deviano in via in via del Plebiscito, largo di Torre Argentina, via di Torre Argentina, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via di San Venanzio.

Inoltre le linee 46-60-80-190F-916F-n5-n11-n90-n201-n543-nME-nMC-n904-n913 in partenza dal capolinea piazza Venezia, vengono instradate a destra in direzione piazza Venezia. Pertanto la fermata N°70387 viene temporaneamente soppressa

Da lunedì 30 novembre a sabato 5 dicembre, poi, via del Corso sara' in parte chiusa al traffico di notte, dalle 0,30 alle 5,15, per l'allestimento delle luminarie natalizie. La strada sara' interdetta al transito tra piazza Venezia e via dei Sabini. Deviate le linee di bus.