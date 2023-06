Mission Impossible, lunedì a Roma l'anteprima mondiale

Roma si ferma per l'anteprima mondiale di Mission Impossible. Lunedì 19 giugno infatti è prevista la premiere mondiale del film girato anche nella Capitale nel 2020, in parte durante i mesi del lockdown. Atteso il protagonista della saga, Tom Cruise, che già durante le riprese del film aveva attirato la curiosità dei romani.

Tre i momenti clou previsti. Il primo, alle 16.30, a piazza di Spagna con un primo red carpet per la stampa e i fotografi. Quindi alle 19.30 la prima vera e propria, prevista all'Auditorium della Conciliazione. Quindi dalle 22 l'esclusivo party alla terrazza Caffarelli.

E Roma è pronta per questa Mission Impossible. Previste chiusure così come informa Romamobilità. Dalle 14 di lunedì in piazza di Spagna sarà costituita un’area di rispetto delimitata da piazza Mignanelli, piazza di Spagna (tra la barcaccia e scalinata della Trinità dei Monti), Trinità dei Monti, via Condotti. Piazza di Spagna, piazza Mignanelli e la Scalinata di Trinità dei Monti saranno chiuse a vista anche ai pedoni. Dalle 16, ad eccezione dei residenti, sarà vietata a vista la circolazione anche pedonale su via dei Condotti e via Mario de' Fiori.

"Entro le 14, sempre di lunedì", continua RomaMobilità, "nell'area dell'Auditorium della Conciliazione, dovranno essere rimossi tutti i veicoli in sosta sui controviali di via della Conciliazione, in via della Traspontina, Borgo Sant’Angelo e in piazza Pia. Via della Conciliazione sarà chiusa per tutto il giorno tra largo Giovanni XXIII e via della Traspontina. Le linee 23, 280 e 982 percorreranno i lungotevere Vaticano e in Sassia. Lo stesso per i bus di 40 e 62, in arrivo da San Pietro che in più dalle 15 effettueranno capolinea sul lungotevere in Sassia, all’altezza dell’ospedale Santo Spirito. La fermata di piazza Pia sarà disattivata".