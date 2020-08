Miss Mondo Lazio: Claudia Motta vince la finale regionale

Viene dalla provincia di Roma e più precisamente dal comune di Velletri la nuova reginetta di Miss Mondo Lazio.

La vincitrice

Claudia Motta, 20 anni, bionda, fisico statuario, studia al primo anno di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma. Ha sconfitto le altre 20 concorrenti e grazie a questo titolo può volare, insieme ad altre 9, alla semifinale nazionale di Gallipoli.

“Non credevo di vincere – dice Claudia Motta – perché tutte le ragazze erano molto belle. Sfilo da quando ho 15 anni. Studio al primo anno di Giurisprudenza e uno dei miei sogni è quello di lavorare in televisione, magari in una trasmissione sportiva. Sono single e, nel tempo libero, mi piace uscire con gli amici, andare in palestra, dedicarmi agli animali domestici. Tra i miei miti ci sono Brad Pitt, Julia Roberts, Raoul Bova, Naomi Campbell e Gisele Bundchen”.

La serata

La manifestazione è stata organizzata nel rispetto delle norme di sicurezza necessarie per contenere il nuovo Coronavirus. La serata, malgrado la formula ridotta, ha avuto un ottimo riscontro ed è stata presentata da Maurizio Serafini, esclusivista regionale di Miss Mondo Lazio insieme allo stilista Erasmo Fiorentino.

I due esclusivisti regionali di Miss Mondo, Erasmo Fiorentino e Maurizio Serafini, hanno dichiarato di essere molto soddisfatti di come siano andate le selezioni, ridotte drasticamente per il lockdown degli scorsi mesi. Ora si guarda alla fase finale nazionale di Gallipoli con Claudia Motta che rappresenterà la pattuglia delle 10 laziali in gara. Insieme alla reginetta di Velletri volano in Pugli per la semifinale nazinoale anche Valentina Conti; Eliana Duma; Amira Infantino; Sofia Caprini; Elena Verrastro; Arianna Galli; Denise Giardina; Lucia La Paglia.

Giuria e partner

La giuria era formata da Miriam Sinibaldi (imprenditrice); Paola Moretti (maestra di ballo); Alberto Crisostomi (imprenditore); Luca Storelli (fotografo ufficiale di Miss Mondo); Gaetano Alaimo (giornalista, ufficio stampa di Miss Mondo Lazio).

Il ringraziamento doveroso va ai partner ufficiali: Vitality’s, Gil Cagné, Caroli hotels, Agricola birra chiara, Lawley, #noncifermanessuno

Partner regionali: mondo Sabina Immobiliare, Boccacci Gioielleria, La Balera Romana disco fever, Luxury Car Limousine