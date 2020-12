Miss Italia 2020, a Roma l'assegnazione del titolo. Le concorrenti in gara

Miss Italia si adatta al periodo difficile ma non si ferma, questa la decisione della patron del Concorso di bellezza Patrizia Mirigliani che assegnerà la corona alla vincitrice del concorso del 2020 il 14 dicembre a Roma, in presenza di 23 candidate.

“Sarà la Miss Italia della speranza – ha dichiarato Mirigliani – con un’elezione in modalità diversa, nel rispetto di tanti che da mesi affrontano ogni sacrificio, ma sarà una Miss Italia che guarda al futuro, un segnale di ripresa, di fiducia, di un ritrovato, necessario vigore. Raccogliamo così nello stesso tempo l’invito di quanti ci sollecitano a non interrompere una tradizione che ha un forte significato simbolico e, in questo momento, anche una forma di incoraggiamento per tante persone”.

Inevitabile il richiamo al periodo post bellico quando, nel 1946, il concorso assunse il nome che ha tuttora e che rappresentò uno dei segni della ripresa del nostro Paese. Da allora non si è mai fermato. Il titolo, per la prima volta nella storia concorso, sarà assegnato a Roma nel corso di un casting nazionale che si svolgerà, con il patrocinio della Regione Lazio, nel Polo Culturale Multidisciplinare “Spazio Rossellini”.

Qui, in assenza di pubblico e nel pieno rispetto del protocollo sanitario vigente, presente una giuria tecnica, sarà realizzata una produzione audiovisiva, che sarà trasmessa in streaming il 14 dicembre sui seguitissimi canali sociali del concorso con il coinvolgimento eventuale di altri programmi tv.

Le candidate

Le candidate sono 23, in rappresentanza di tutte le regioni. L’Emilia Romagna, come da tradizione, ha due rappresentanti (Miss Emilia e Miss Romagna). Partecipano inoltre Beatrice Scolletta, eletta ‘Miss 365’ all’inizio dell’anno, e Miss Roma 2020 Martina Sambucini.

Quartier generale delle miss sarà l’hotel Splendide Royal di Porta Pinciana, a pochi passi da via Veneto.

“In alcune zone d’Italia, prima che tutto si fermasse per il Covid 19 - spiega l’organizzatrice – si sono svolte le normali selezioni; le altre aspiranti Miss si candideranno via social. Apposite giurie selezioneranno prima le 5 prefinaliste per ogni regione e successivamente le finaliste nazionali in modo che tutto il paese sia rappresentato nel casting in programma nella Capitale. E’ un momento delicato, alla vigilia di un Natale mai così atteso. Miss Italia partecipa con responsabilità all’impegno collettivo per far sì che la nostra vita torni presto alla normalità”.

La commissione tecnica delle Prefinali nazionali ha scelto le partecipanti al casting nazionale, in programma lunedì 14 dicembre a Roma, in cui sarà proclamata Miss Italia 2020.

L'elenco delle 23 finaliste

MISS VALLE D'AOSTA

Martina Zonco di 19 anni, di Cossato (Biella)

MISS PIEMONTE

Carolina Basso di 23 anni, di Viguzzolo (Alessandria)

MISS LOMBARDIA

Francesca Rabbolini di 20 anni, di Villa Cortese (Milano)

MISS TRENTINO ALTO ADIGE

Flavia Cemin di 19 anni, di Primiero San Martino di Castrozza (Trento)

MISS FRIULI VENEZIA GIULIA

Marta Morsanutto di 20 anni, di Ronchis (Udine)

MISS VENETO

Francesca Toffanin di 21 anni, di Baone (Padova)

MISS LIGURIA

Alice Leone di 22 anni, di Taggia (Imperia)

MISS EMILIA

Greta Iotti di 22 anni, di Guastalla ((Reggio Emilia)

MISS ROMAGNA

Lucia La Forgia di 25 anni, di Vignola (Modena)

MISS TOSCANA

Greta Beruatto di 19 anni, di Arezzo

MISS MARCHE

Lea Calvaresi di 24 anni, dia Grottammare (Ascoli Piceno)

MISS UMBRIA

Lada Anashkina di 18 anni, di Città di Castello (Perugia)

MISS LAZIO

Alice Ferazzoli di 18 anni, di Roma

MISS ABRUZZO

Anastasia Di Pietro di 20 anni, di Roseto degli Abruzzi (Teramo)

MISS CAMPANIA

Erika Argenziano di 20 anni, di Recale (Caserta)

MISS BASILICATA

Lucia Apicella di 28 anni, di Cava de' Tirreni (Salerno)

MISS PUGLIA

Simona Frascaria di 19 anni, di San Nicandro Garganico (Foggia)

MISS MOLISE

Camilla Corrado di 18 anni, di Isernia

MISS CALABRIA

Francesca Tiziana Russo di 19 anni, di Reggio Calabria

MISS SICILIA

Sofia Fici di 19 anni, di Marsala (Trapani)

MISS SARDEGNA

Elena Meloni di 22 anni, di Santa Teresa Gallura (Sassari)

MISS 365

Beatrice Scolletta di 25 anni, di Nettuno (Roma)

MISS ROMA

Martina Sambucini di 19 anni, di Frascati (Roma)

Le finaliste si raduneranno sabato 12 dicembre nell’”Hotel Splendide Royal” di Porta Pinciana, a pochi passi da Via Veneto, loro ‘Quartier generale’ nelle tre giornate romane. Il titolo sarà assegnato, con il patrocinio della Regione Lazio, nello “Spazio Rossellini” del Polo Culturale multidisciplinare regionale. Tutte le candidate che hanno preso parte alle selezioni conclusive saranno ammesse di diritto alle finali regionali del 2021.