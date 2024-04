Mira Micozzi, la ragazza romana degli anni '50 racconta su Rai 3 la morte del padre partigiano

Sarà tra le protagoniste della nuova puntata de "Le Ragazze", programma condotto da Francesca Fialdini su Raitre e racconterà la morte del padre partigiano. Lei è Mira Micozzi, ragazza degli anni '50.

Classe 1937, Mira è nata nel cuore di Roma al Pantheon, a 7 anni perde il padre, il partigiano Emidio Micozzi: è uno dei 335 martiri delle Fosse Ardeatine, l’eccidio nazista del 24 marzo 1944. Dopo la guerra, sua madre Bianca rimasta senza alcuna risorsa si affida all’iniziativa dei Treni della Felicità e manda Mira e suo fratello Dante a Carpi, in provincia di Modena, dove migliaia di bambini in gravi difficoltà vengono accuditi e sfamati dalle famiglie contadine della Pianura Padana. Quando torna a Roma, Mira decide di lasciare la scuola e si rimbocca le maniche per trovare lavoro pur di portare a casa un po’ di soldi: dalla commessa alla benzinaia, diventando infine parrucchiera. Mira impara, cresce e diventa una donna forte e sicura di sé, capace di portare avanti la famiglia e crescere i propri figli anche dopo la fine del suo matrimonio. 80 anni dopo l’eccidio delle Fosse Ardeatine, anche questo 24 marzo ha portato ancora una volta i fiori sulla tomba del padre Emidio.

Sabato 20 aprile sarà la stessa Mira Micozzi a raccontare la sua storia e quella del padre Emidio Micozzi. Le Ragazze, condotto da Francesca Fialdini, è un programma di Rai Cultura realizzato da Pesci Combattenti e tornerà, in prima serata su Raitre, sabato 20 aprile.