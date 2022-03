Miniso, il regno dei gadget giapponesi apre a Fiumicino

Dopo il successo riscosso in via Tuscolana, al civico 865, esattamente un anno fa, Miniso, il brand che vende prodotti di ispirazione giapponese continua la sua espansione a Roma e dintorni e sta per sbarcare anche a Fiumicino, presso il Parco Commerciale Da Vinci.

Miniso è un negozio colorato e divertente, ricco di gadget e di prodotti per la casa, cosmetici e alimenti a prezzi accessibili. Il fondafore e CEO Ye Guofu, dopo un viaggio con la famiglia in Giappone, ha lanciato Miniso in Cina, precisamente a Guangzhou, per poi espandersi, in 7 anni, in tutto il mondo: Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Spagna, Emirati Arabi Uniti, India, Messico e, appunto, Italia.

Oltre a quello di via Tuscolana, Miniso ha aperto altri store nel centro commerciale Euroma2 e in viale Marconi. Lo store nel Parco Commerciale Da Vinci aprirà ufficialmente il prossimo 8 aprile alle 10.