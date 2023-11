Mick Jagger incorona Damiano dei Maneskin: il murales di Tvboy nel cuore di Roma

“Maneskin? La più grande rockband del mondo, mi stupisce siano italiani”. Lo ha detto Mick Jagger riferendosi alla band di Monteverde (che aveva già aperto il concerto dei Rolling Stones nel 2021 a Las Vegas).

Una dichiarazione importante che ha colpito in molti, anche lo street artist Tvboy, tanto da ispirarne una nuova opera d'arte.

"L'incoronazione" di Damiano dei Maneskin

Lo street artist ha infatti ritratto Mick Jagger intento ad incoronare Damiano David, il frontman dei Maneskin. L'opera è apparsa in vicolo del Fico. Il suo nome è "L'incoronazione". Il murales ha diviso il popolo del web, tra chi ha applaudito alle parole di Jagger e chi le ha trovate esagerate.

Intanto non c'è passante che, in queste ore, passaggiando nel cuore di Roma, non si fermi a scattare una foto davanti al nuovo e originale murales in vicolo del Fico. E, ovviamente, Damiano David ha ricondiviso con orgoglio l'opera d'arte visibile a tutti nel cuore di Roma.