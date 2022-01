"Mi Nonni", l'ultimo singolo di Bonifax fra romanità e pillole di saggezza

E' uscito Mi Nonni, l'ultimo singolo di Bonifax, cantante romano. "Divertimento, felicità, rassegnazione, serenità, amarezza e cruda realtà. Poche parole che riuscivano, e riescono ancora, a descrivere perfettamente situazioni e stati d'animo. Nonno, nonna, Lillo, mi madre, la romanità e le pillole di saggezza millenaria". Attraverso un viaggio nei proverbi e la loro saggezza popolare, Bonifax ci porta in un tempo dal color seppia che oggi non c'è più. O forse no, perchè in fondo la peculiarità della saggezza popolare è quella di non avere tempo. Il singolo anticipa l'uscita del primo EP solista dell'artista romano.

Marco Bonifaci, in arte Bonifax, ha cominciato la sua carriera da cantautore nel 1995, quasi per gioco, con gli appuntamenti alla Vigna, dove assieme agli amici di sempre ha cominciato a mettere in rima le prime strofe su basi reggae. Da qui il salto nel mondo della musica con la Vigna Massive in una scena romana in quegli anni in fermento, che brulicava di sound system e dancehall.

Vigna che nel corso degli anni diventò un punto d’incontro delle improvvisazioni di molti cantanti, mutandosi in dance-hall vera e propria, facendosi palestra di rime e stili. Nell’arco dei successivi anni l'incontro con Rufino, e l'uscita del primo album "Quanta Strada" e decine di concerti nei palcoscenici romani e nazionali. Ad accompagnare i loro testi soprattutto sonorità jamaicane espresse con i più diversi stili, dall'hip hop al funky. Recentemente collabora con la BandeBaran di Roberto Berini proponendo un repertorio di canzoni originali con testi in italiano.

Il 6 gennaio l'ultima fatica di Bonifax, Mi Nonni, pubblicato dalla Redgoldgreen Label, con produzione di Virtus, ad anticipare il primo Ep da solista dell'artista romano, Il brano è scaricabile sulle piattaforme Spotify e tutte le migliori piattaforme digitali.