Il bazar delle feste apre al Pigneto: "A un metro di distanza, come al centro commerciale"

I fine settimana di dicembre profumano già di festa e di mercatini che riempiono i weekend dell'Ellington Club, pronto a dare il via il 12 e 13 dicembre agli appuntamenti de Il Mercatino degli Artisti, iniziativa promossa dal club retrò, insieme a Regina di Saba Events, Simona Patitucci e Tia Architto.

Weekend nel bazar natalizio, in piena sicurezza, perché, come sottolineano gli organizzatori, "un metro di distanza è uguale al Pigneto, così come in un Centro Commerciale".

Nel pieno rispetto delle regole anti Covid, tutelando pubblico e espositori, il locale di Vera Dragone e Alessandro Casella apre dunque lo porte al vintage market dedicato agli artisti e non solo, con un'offerta di banchi che spaziano da singolari e introvabili oggetti di scena, passando per i vinili più rari e curiose idee regalo da accaparrarsi in tempo le festività natalizie.

Insieme alle esposizioni di oggettistica e abbigliamento vintage, non mancheranno le proposte enogastronomiche del locale che, per l'occasione, rievoca i fasti del brunch e delle colazioni d'altri tempi.

Un'occasione, quella del Mercatino degli artisti al Pigneto, per sostenere l'artigianato, i piccoli creativi, l'arte e gli artisti oppure, un momento di svago, anche solo per scambiarsi gli auguri anticipando un brindisi in totale sicurezza.