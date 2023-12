Mercatini di Natale a Roma e dintorni: i più belli da vedere

La magia del Natale ha raggiunto la Capitale e sono tornati i caratteristici mercatini natalizi in città. Casette di legno, decorazioni e luminarie, dolciumi, oggetti d'artigianato e tanto altro, per vivere le atmosfere del nord Europa anche qui da noi.

Se amate i mercatini di Natale e, di anno in anno, amate andare alla scoperta dei più belli, ecco quelli che non dovete perdere a Roma e dintorni:

Mercatino di piazza Mazzini

Il Mercatino di Natale è tornato in piazza Mazzini. Dal 1 al 30 dicembre, le casette di legno animeranno la nota piazza romana, come tradizione. Ci si potrà immergere nell'atmosfera unica del mercatino di Natale, esplorando le casette addobbate e lasciandosi avvolgere dalla magia del Natale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Nel I Municipio, oltre ai mercatini di piazza Mazzini, ci saranno anche mercatini di Natale in Largo De Matha a Trastevere dal 1 al 26 dicembre, al mercato Testaccio dal 7 al 24 dicembre, a Piazza Risorigmento dall'8 al 10 dicembre con tanto di Festa della cioccolato e a Piazza Vittorio all'Esquilino dal 13 al 17 dicembre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino di piazza Navona

Dal 1 dicembre al 6 gennaio ritorna lo storico Natale di Piazza Navona, con il mercatino tradizionale. Gli stand di artigianato, presepi, prodotti alimentari e tanto altro, tornano a riempire la piazza simbolo del Natale romano. Tante idee regalo originali da comprare e mettere sotto l'albero in un'atmosfera magica che farà tornare anche i grandi bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giftland - La città del regalo

A piazza Ragusa è in scena Giftland - La città del regalo. Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre dalle 10 alle 20 e nuovamente sabato 16 e domenica 17 dicembre, il grande market natalizio sarà nell'ex deposito Atac Ragusa Off. In un’area di 6000 metri quadrati, ci saranno nuovi espositori in ogni data e il più grande assortimento di regali mai visto: artigianato locale, artisti e illustratori, vintage, handmade, home decor, design e stilisti, vinili e libri, abbigliamento, giochi per bambini, cosmesi bio, decorazioni natalizie, ghirlande, neon, piante e fiori, panettoni artigianali e dolci natalizi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino di Natale al Circo Massimo

A dicembre Ficus al Massimo, ormai celebre market delle eccellenze made in Italy, raddoppia l’appuntamento con una speciale Xmas Edition: due weekend per immergersi nella meraviglia del fatto a mano. Il 9,10 e 16,17 dicembre dalle ore 10 alle 21, 90 espositori da tutta Italia, porteranno il loro mondo gentile tra le mura del Garum Museo della cucina, una location unica al mondo davanti al Circo Massimo, circondata da un’aura di magia e fascino. Tra teste antiche e capitelli, in uno spazio mozzafiato i visitatori potranno perdersi tra oltre 1.000 idee regalo realizzate da sapienti ed originali artigiani selezionati con cura. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino di Natale all'Eur

Dal 1 dicembre, i mercatini sono arrivati al laghetto dell'Eur. Natale di Roma è il villaggio di Natale con ingresso gratuito da viale America. Oltre a Babbo Natale, agli elfi e alla pista di ghiaccio, non mancano gli stand dove acquistare prodotti di artigianato, prodotti gastronomici e altre idee regalo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Japan Days Xmas Edition

Sabato 9 e domenica 10 dicembre, arrivano al coperto, per la prima volta all'Eur, i Japan Days organizzati dal Mercatino Giapponese per una speciale edizione natalizia. Saranno presenti: area market con espositori, laboratori e workshop, spettacoli, esibizioni e presentazioni, arti marziali, kids area, japanese food area e spazio wellness. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatini di Natale a Citylab

Arrivano i mercatini di Natale a CityLab 971, in via Salaria 971. I visitatori troveranno 50 Stand artigianali in un’area di 20.000 mq, aree food e beverage, allestimenti natalizi e luminarie, spettacoli e proiezioni, artisti di strada, area kids e un ampio parcheggio interno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]