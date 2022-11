Mercatini di Natale a Roma: tutti quelli da non perdere

Il Natale è sempre più vicino e in molti aspettano tutto l'anno per respirare quest'aria magica. Mentre le luminarie si accendono e palazzi e negozi si addobbano a festa, arrivano anche i primi mercatini di Natale.

Mercatini di Natale a Roma

Dopo due anni difficili, finalmente, anche nella Capitale si torna a vivere la suggestione dei mercatini del Nord Europa. Casette di legno, location straordinarie, dove dare via libera allo shopping natalizio, tra artigianato, creazioni home made, ma anche leccornie dai sapori natalizi, calde cioccolate e vin brulè. Tra stand di decorazioni, interessanti idee regalo e dolcetti delle feste, vi portiamo a scoprire i mercatini di Natale di Roma e dintorni da non perdere. Ecco tutti gli indirizzi:

Giftland, la città del regalo

Il Vintage Market presenta "Giftland - la città del regalo". Il più grande mercato di Natale al coperto di Roma. Un luogo dove trovare tutti i regali e vivere l'atmosfera magica del Natale con diversi giorni di anticipo. Lo spazio, dal 2 al 23 dicembre, sarà mutevole e completamente addobbato a festa. E' stata ampliata la parte di artigianato, illustrazione, librerie indipendenti ma anche l'area vintage (e vinili) sarà ricca di espositori (provenienti da tutta Italia) con pezzi unici.

Christmas World

"Christmas World", il Natale nel Mondo, arriva a Villa Borghese, dal 3 dicembre all'8 gennaio. Una luccicante manifestazione a cielo aperto, in un'area di 30.000 mq. Il più grande evento delle festività in Italia. Enormi installazioni, esperienze a tema, incredibili photo opportunity, spettacoli e happening in un film in cui essere protagonisti. Ci si potrà immergere in questi fantastici scenari. Si potranno rivivere i ricordi natalizi legati alla città di Roma; passeggiare nel cuore di Berlino; perdersi nel mercato di Londra; lasciarti affascinare dalla magia di Parigi e in un attimo arrivare a New York per volteggiare sulla pista di pattinaggio sotto il ponte di Brooklyn. Immancabile meta è il Polo Nord, con un originale scenografia del villaggio di Babbo Natale. Non bastasse, nuova tappa a Tokyo, con un padiglione dedicato alle atmosfere orientali.

Il Villaggio di Natale del Solara Garden Center

Che Natale sarebbe senza il tradizionale Villaggio del Solara Garden Center? Anche questo Natale, il progetto che dal 1997 ricrea a Casal Palocco, nel cuore di Roma Sud, la magia del periodo più bello dell'anno, ripropone ben dieci aree tematiche diverse per colori e stile. Dalla casa di pan di zenzero e del bastoncino di zucchero americano, al regno ghiacciato di orsi polari e cristalli di ghiaccio Innumerevoli schiaccianoci in tutti i loro colori sono alla guardia di un negozio incantato che come in una favola ogni anno si trasforma per stupire il suo pubblico. E poi la Pineta con tante varietà di alberi verdi ed innevati, con tantissimi tipi di luminarie in un'esposizione che si snoda su una superficie di oltre 4000 mq al coperto. Da quest'anno, all'esterno, c'è un treno a tema natalizio che collegherà il grande parcheggio all'interno dell'ex cinema drive-in, all'entrata di Casal Palocco. Un'esperienza unica per raggiungere quel piccolo angolo di mondo dove ancora è possibile sognare.

Japan Days Christmas Edition

Sbarca nel cuore di Roma il grande evento natalizio del Mercatino Giapponese. Per i Japan Days saranno i 5000 mq?dal sapore industriale del?PratiBus District ad ospitare per un week end intero una suggestiva kermesse sul mondo del?Giappone?in tutte le sue sfumature.?Tanto shopping, unico e fuori dagli schemi e tante saranno anche le diverse attività che andranno a completare un'esperienza che vi trasporterà in un contesto inaspettato e dal sapore internazionale.

I Mercatini di Cinecittà World

Ci sono i mercatini di Natale anche a Cinecittà World. Tante casette di legno animeranno il Parco per tutto il periodo natalizio. Si potrà assaporare la vera essenza natalizia tra luci, leccornie, profumo di biscotti e vin brûlé e regali da mettere sotto l'albero. Il mercatino natalizio arricchisce la magica atmosfera del Natale a Cinecittà World, fatta di spettacoli, attrazioni a tema e, ovviamente, il magico incontro con Babbo Natale che aspetta i piccoli ospiti nella sua casa per leggere letterine piene di desideri e scattare con loro una memorabile foto ricordo. Il Truccabimbi Natalizio trasforma i bimbi nel loro personaggio preferito.

Christmas Village a Frascati

Nel cuore della città di Frascati è già Natale. Da venerdì 25 novembre, infatti, lungo il Belvedere di Frascati in via Vittorio Veneto è tornato il "Frascati Christmas Village", il mercatino di Natale più grande dei Castelli romani. Trenta casette di legno disposte lungo la Passeggiata. Si troveranno stand di artigianato, presepi, dolci, prodotti tipici, accessori, idee regalo e tanto altro. Un percorso di luminarie fin dentro il centro storico, la giostra d'epoca e gli eventi itineranti regaleranno un'esperienza originale a tutta la famiglia.

Urban Bazar: Pop-Up Christmas Market

Urban Bazar torna in versione Pop-Up Christmas Market alla galleria d'arte contemporanea Micro, il 3 e 4 dicembre. Urban Bazar inaugura il periodo più bello dell'anno con una selezione di brand indipendenti locali e italiani. Verranno esposte al pubblico le opere di Schifano, Angeli, Amodio, Caputo, Del Donno. Agli amanti del fashion e dell'arte, il Pop-Up Christmas Market offre davvero tutto ciò che serve per soddisfare i desideri e le tradizionali esigenze dello shopping natalizio: pezzi unici e personalizzabili, abbigliamento di alta sartoria femminile, accessori di design per outfit che si distinguono, dai cappelli alle borse, dai pregiati guanti italiani ai gioielli e bijoux.

Bazar di Natale Antea 2022

Torna il Bazar di Natale Antea, sabato 12 e domenica 13 novembre al "Circolo degli Esteri". Un'iniziativa solidale per raccogliere fondi destinati all'assistenza gratuita ai malati inguaribili attraverso le cure palliative. Al Bazar di Natale Antea si può trovare di tutto e di più: addobbi e oggettistica natalizia, panettoni classici e al cioccolato, pandori, prodotti enogastronomici, abbigliamento e accessori grandi firme, cristalli, porcellane, l'angolo per gli amanti del vintage, bigiotteria, decorazioni floreali, idee regalo fatte a mano e molto altro ancora.

Natale all'Appia Antica: mostra mercato di artigianato artistico

Il 3 ed il 4 dicembre la Cartiera Latina si veste a festa per ospitare la mostra mercato "Natale All'Appia Antica", diventando un punto sinergico per i regali di Natale e non solo. Dalle 10 alle 19 la sala "Nagasawa" della Cartiera sarà gremita di mastri artigiani che esporranno e venderanno migliaia di creazioni, rigorosamente fatte a mano in maniera etica, con amore e dedizione per garantire agli acquirenti l'unicità del prodotto ed una filiera controllata e cortissima. Tra gli articoli ci sarà l'imbarazzo della scelta: monili, gioielli, ceramiche, illustrazioni, accessori, articoli per la casa, abiti dipinti, abbigliamento sartoriale, sculture, quadri, borse, saponi, cosmesi, candele ecologiche, olii da massaggio, articoli di design creati con elementi di riciclo, vetrate artistiche, sciarpe tessute al telaio... ce n'è per tutti i gusti.

Hippie Market Christmas Edition & Festival del Vin Brulè

In zona Tiburtina si alza il sipario sull'Hippie Market Christmas Edition e sul Festival del Vin Brulè. La manifestazione si terrà presso l'Hacienda, in via dei Cluniacensi 68. Una selezione di Artigiani, Flower designer, Stilisti, Illustratori unendo innovazione e sostenibilità, proporranno creazioni originali, in tiratura limitata e di sorprendente creatività. Per la prima volta nella Capitale arriverà il Festival del Vin Brulè in contemporanea all' Hippie Market Christmas Edition. Nove Varianti di diverse regioni italiane e paesi europei accompagnate da golose proposte culinarie dei nostri street chef.