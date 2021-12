Mercatini e villaggi di Natale a Roma: tutti quelli da non perdere

Manca meno di un mese al Natale e a Roma si accendono luci e ci si inizia ad immergere nell’atmosfera natalizia. Tra i negozi e le vetrine addobbate, anche nelle strade della città iniziano ad apparire le prime luminarie. A completare questa magica atmosfera arrivano anche i primi mercatini di Natale, dove è possibile trovare tante decorazioni e idee regalo.

Mercatini di Natale a Roma

Tra addobbi, artigianato, oggetti unici e idee originali i mercatini offrono dei momenti di svago. In molti casi ci si trova immersi nell’atmosfera dei mercatini tipici del Nord Europa, ma anche Roma sa regalare le atmosfere magiche del Natale. Tra decorazioni, stand dove assaggiare prodotti tipici e trovare tanti regali, accompagnati da cori natalizi, vi facciamo scoprire i mercatini e i Villaggi di Natale di Roma e dintorni da non perdere.

Tutti gli indirizzi dei mercatini di Natale a Roma e dintorni

Preparatevi ad una lista, che sarà sempre in aggiornamento, per non perdere nessuno dei vari mercatini e i Villaggi di Natale a Roma e dintorni che meritano di essere visitati. Pronti a prendere nota? Ecco tutti gli indirizzi:

Il Villaggio di Natale

A Casalpalocco torna l’atmosfera dei Mercatini Natalizi del Nord Europa arriva nella Capitale con la XIX Edizione de “Il Villaggio di Natale” del Solara. Si parte entrando in un tipico paesaggio di montagna dove l’azzurro del cielo e il bianco della neve si fondono con i toni caldi del legno e del fuoco di un bel camino acceso. Una shopping-experience innovativa che accompagna i clienti in un viaggio fatto in tutta sicurezza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Christmas Land al Ragusa Off

6000 metri quadrati, 60 ore di esposizioni e attività speciali, 6 giorni. Questo è Christmas Land, il più grande mercato di Natale della Capitale che si terrà i primi 3 weekend di dicembre (4-5, 11-12, 18-19) all’Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa. Fra le attività live spiccano le tecniche di serigrafia artigianale live, Vintage al chilo e le imperdibili attività natalizie per bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Villaggio di Natale a Cinecittà World

Fino al 9 gennaio la magia del Natale colora il parco di Cinecittà World con il Mercato ricco di dolci e regali, la casa e la fabbrica di Babbo Natale, il Percorso delle Luminarie e otto nuove attrazioni a tema. La giornata inizia alle 11 con il Christmas Show, uno spettacolo live con i canti natalizi, e proseguendo fino a sera con il Musical Natale a Cinecittà World, nel grande Teatro 1, finalmente riaperto, per festeggiare insieme il periodo più magico dell’anno. E ancora il Festival delle Luminarie, la casa di Babbo Natale dove spedire le letterine e incontrare santa Claus, e lo snow park. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il mercatino di Natale a Casa Betania

Da sabato 27 novembre fino a domenica 12 dicembre 2021 a Casa Betania arriva il Mercatino di Natale, dove si potranno scoprire tutte le creazioni artigianali del Laboratorio solidale "Da tutti i Paesi". Troverete manufatti realizzati interamente dalle “mamme artigiane” del Laboratorio, sartoria per la casa, borse e accessori, decorazioni natalizie, confezioni regalo, lavande, saponi, e poi alimentari del commercio equo e solidale: avrete solo l’imbarazzo della scelta! [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino di Natale Giapponese

Torna all'Ippodrono delle Capannelle per due weekend consecutivi, 11 e 12 dicembre 18 e 19 dicembre, il Mercatino Giapponese Christmas Edition. La mostra mercato a tema Giapponese, dove assistere a spettacoli, esibizioni di arti marziali e partecipare a workshop e laboratori creativi, diventa anche il posto dove trovare tante idee per lo shopping natalizio. Tutte ispirate all'Oriente e al Giappone. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino natalizio e Sagra della Padellaccia a Poggio Mirteto

L’8 dicembre i mercatini di Natale e la sagra della Padellaccia saranno visitabili e godibili in un unico evento a Poggio Mirteto. Saranno esposti oggetti di antiquariato, artigianato e prodotti locali in un contesto gastronomico in cui si potrà assaggiare uno dei tipici piatti della cucina sabina e laziale: la padellaccia. La Sagra è giunta alla sua sedicesima edizione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino e Spettacoli per i bambini all'Albero della Vita

Tre sabati all’insegna dei mercatini di Natale in via Torrevecchia 345, nel parcheggio della scuola L'albero della Vita, 4, 11 e 18 dicembre dalle ore 10 alle 19, spettacoli ore 16. Tantissimi gli espositori che prenderanno parte ai mercatini dell’artigianato, e tra gli stand anche le postazioni di Street Food, con scelte vegane e biologiche. Prevista l’animazione, e ogni sabato un spettacolo diverso per bambini, tra musica e magie. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino di Natale alla Birreria 568

Nel quartiere Garbatella, alla Birreria 568 torna per due domeniche consecutive, il 5 e il 12 dicembre, il Mercatino di Natale. I protagonisti di queste due giornate saranno gli artigiani ed espositori, piccoli aiutanti di Babbo Natale che vi aiuteranno a trovare il regalo giusto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Lux Area Center Christmas Edtion

Nella splendida Coffee House di Palazzo Colonna per due weekend, 4 e 5 dicembre 11 e 12 dicembre, il Lux Area Center- Artigiani in Mostra, edizione di Natale. In questa occasione sarà possibile acquistare i regali di Natale e le decorazioni natalizie hand made di selezionati creativi di alto artigianato in un contesto davvero unico ed esclusivo, straordinariamente aperto al pubblico con accesso gratuito per l’occasione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]