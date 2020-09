Max Giusti incontra Martina 18 anni dopo: "La mamma ruppe le acque dalle risate"

"La vedete questa bella ragazza, ora vi racconto chi è", con questa frase correlata ad una foto, Max Giusti ha incuriosito i fan, sui social, alcune ore fa.

La foto mostra lui, in compagnia di una ragazza diciottenne che ha un legame particolare con il comico romano perché "nata dalle risate". Sì, quelle della mamma, durante uno spettacolo del 17 agosto 2002, a Marina di San Nicola.

"Una ragazza incinta, che era in prima fila, per le risate ebbe la rottura delle acque al settimo mese di gravidanza - ha raccontato sui social Max Giusti - la portarono urgentemente in ospedale ma, lo spavento durò poco perché dopo poche ore nacque lei, Martina! La notizia finì addirittura su alcuni giornali! Finalmente dopo 18 anni, ad un mio spettacolo ho conosciuto Martina! È stato un’emozione bellissima!".

Un incontro speciale, inconsueto, che Max Giusti ci ha tenuto a condividere con i suoi followers.