Maurizio Battista regala la cameretta della figlia: "Il mio ennesimo fallimento"

Sono circa due settimane che non vede la figlia, "la signorina Anna", come lui la chiama, "per vari motivi, veri o inventati" e per questo, in diretta su Facebook, annuncia di regalare la cameretta mai utilizzata.

Battista regala sui social la cameretta della figlia

"Gli sviluppi mi costringono - con piacere verso qualcuno - a regalare la cameretta della signorina Anna, visto che non può venire perché gli manca la mamma, visto che ha altri tipi di problemi, veri o indotti", afferma Battista. "Se qualcuno ha il piacere, ha la necessità, ha la voglia, mi manda un messaggino e cerchiamo di organizzarci. Sono in zona San Giovanni".

Maurizio Battista sottolinea di non volere niente, di non essere capace a venderla, ma che preferisce regalarla a chi magari ne ha bisogno: "è stata una mia scelta, un mio piacere, un mio fallimento, l'ennesimo fallimento", dice il il comico.

"Il regalo della Befana di zio Maurizio. Così liberiamo la stanza e ci facciamo qualcosa di più utile", prosegue. "Avevo pensato di fare una cosa bella, romantica, affettuosa, non l'ho fatta nè bella, nè romantica, nè affettuosa e magari mi darà più piacere sapere che qualcuno se la gode".

Le risposte dei fan

In risposta al video, tantissimi followers del comico romano lo invitano a ripensarci, a non agire sull'onda delle emozioni: "È un bene avere una stanza per lei. Le cose possono sempre cambiare", scrive un utente. "Sei troppo arrabbiato, calmati vedrai che domani guarderai tutto in maniera diversa", commenta un altro. "Aspetta, non farti prendere dall'impulso. La bimba è piccola ed è condizionata dalla mamma. Magari un giorno verrà a trascorrere dei giorni insieme a te. Quando c'è tanta rabbia, si commettono errori", le consiglia un altro ancora.

Maurizio Battista intanto conclude dicendo di non illudersi mai, perché a farlo si resta delusi.