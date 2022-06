Confarreatio, coppia di sposi sceglie il matrimonio solenne dell'Antica Roma

Celebrare il proprio matrimonio, tornando ai tempi dell'Antica Roma. E' quanto accadrà il prossimo 4 giugno nella Capitale, all'interno del parco a tema Roma World.

Una coppia di sposi, infatti, ha scelto la Confarreatio, l'unica forma di matrimonio solenne presente nell'antica Roma.

La Confarreatio era usata da un numero ristretto di persone, e in particolare dai patrizi e da quelle che aspiravano ad alte cariche sacerdotali, per le quali costituiva una condizione essenziale. La cerimonia prendeva il nome dalla focaccia di farro (panis farreus) che gli sposi dividevano come simbolo della futura vita comune. Richiedeva, inoltre, molte altre formalità, motivo per il quale fu sostituito in età successiva da altre forme di riti nuziali. Per l'occasione, infatti, doveva essere sacrificata una pecora la cui pelle sarebbe stata impiegata per coprire il sedile su cui gli sposi sedevano durante la cerimonia.

La sposa doveva indossare un velo rosso che le copriva il capo e successivamente doveva compiere, insieme al marito, tre giri rituali attorno all'altare.

Tutto questo potrà essere rivissuto il 4 giugno a Roma World, un vero e proprio villaggio delle legioni Romane, che sorge a fianco del parco divertimenti Cinecittà World, sulla Via Pontina a 10 minuti da Roma.