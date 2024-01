Masterchef, gli aspiranti chef hanno cucinato per 100 Vigili del Fuoco di Roma

L'Inno di Mameli apre l'esterna di Masterchef Italia andata in onda su Sky giovedì 11 gennaio. "Benvenuti alle Scuole centrali antincendi di Roma",è poi l'annuncio di Bruno Barbieri agli aspiranti chef, che si sono ritrovati dalla cucina di Milano al tempio nazionale dei Vigili del Fuoco di Roma.

"Tutti noi amiamo i Vigili del Fuoco - è stato l'intervento di Giorgio Locatelli - sono degli eroi che non salvano solo persone o animali, ma anche ricordi, speranze, sogni. Il vostro sogno lo conosciamo bene - ha aggiunto lo chef - è quello di vincere Masterchef, ma per riuscirci bisogna avere il fuoco dentro, che neanche il migliore dei vigili può spegnere".

Ad accogliere i concorrenti di Masterchef Italia nella caserma di Roma è stato l'ingegnere Fabio Cuzzocrea, comandante delle Scuole centrali antincendi di Roma: "Da più di 80 anni questa è la casa dei Vigili del Fuoco, perché tutto il personale operativo muove qui i suoi primi passi".

L'esterna di Masterchef nella caserma dei Vigili del Fuoco di Roma

La sfida esterna è stata anche l'occasione per osservare dall'interno la grande struttura situata in piazza Scilla, in zona Capannelle. "La struttura può ospitare fino a 900 allievi contemporaneamente - ha raccontato Cuzzocrea - oltre al personale istruttore che li segue costantemente per tutto il percorso formativo che dura 9 mesi. La giornata qui inizia molto presto - ha aggiunto il comandante - già dalle ore 7 con le attività ginnico-motorie, dopo l'alzabandiera, che è il momento più solenne della giornata, si passa alle lezioni teoriche in aula e alle lezioni pratiche negli impianti di addestramento, dal primo soccorso sanitario, alla ricerca e soccorso di persone sotto macerie, fino alle tecniche di salita in quota con l'uso delle scale".

Il comandante delle Scuole centrali antincendi di Roma ha anche fornito qualche consiglio di sicurezza agli aspiranti chef: "Se pensate alla sicurezza in cucina, sicuramente vi viene in mente il fuoco, eppure l'acqua, se usata male, può essere pericolosa. Se, ad esempio, a bruciare è dell'olio, bisogna soffocare la fiamma con un coperchio, utilizzare un estintore, mai acqua. Ma comunque - ha concluso con ironia Cuzzocrea - oggi potete stare tranquilli, perché alla vostra sicurezza di pensano i Vigili del Fuoco".

Le due brigate hanno celebrato Roma e le sue scuole centrali antincendi con un menu al 100% romano: la squadra rossa ha cucinato fiori di zucca ripieni fritti con una salsa a scelta e mezze maniche all'amatriciana; la squadra blu ha cucinato carciofi alla giudia con salsa a scelta e saltimbocca alla romana con cicoria ripassata. Hanno cucinato per 100 Vigili del Fuoco.