Marzo a Roma: tutte le tradizioni del mese da conoscere

Marzo, mese delle donne, con la Giornata internazionale a loro dedicata e che ricorre l'8 marzo. Mese in cui la primavera entra nel vivo, in cui si festeggiano tutti i papà (e guai a non comprare un cabaret di bignè di San Giuseppe) e che si chiude con la Pasqua, che quest'anno, cade proprio il 31 marzo.

Ci sono, però, anche altre tradizioni, ricorrenze, celebrazioni che legano la città di Roma al terzo mese dell'anno. Quali sono? Eccone 6 che tutti i romani dovrebbero conoscere:

La nave di Iside e l'ipotetica nascita del Carnevale

Scaviamo nel passato per conoscere un'antica tradizione romana legata all'Egitto. Per molti secoli, infatti, tra le divinità straniere accettate dagli Antichi Romani, ci fu la dea Iside, approdata a Roma dall'Egitto nel I secolo a.C. La dea aveva un tempio nel cuore di Campo Marzio, alle spalle del Pantheon. I romani mantennero il culto per la divinità fino al IV secolo e rievocarono per anni l'episodio in cui Iside faceva risorgere Osiride, dopo aver ritrovato in mare le parti del suo corpo smembrato. La celebrazione avveniva in questo modo: aprivano il corteo gruppi mascherati da soldati, magistrati, gladiatori e filosofi, la statua della dea Iside veniva portata in processione da Roma fino al porto di Ostia, accompagnata da donne vestite di bianco. I fedeli riempivano una barca di doni, la mettevano in acqua, lasciando che scomparisse all'orizzonte. Questo rito era di buon augurio e protezione per marinai e pescatori. La tradizione, che aveva il nome di Navigium Isidis, ricorreva il 5 marzo e segnava la riapertura della navigazione dopo l'inverno. Si dice che proprio da qui derivi la tradizione del Carnevale.

I Santi "romani", Francesca e Filippo

Ci sono due santi che, in qualche modo, si possono definire più romani degli altri e che sono ricordati entrambi nel mese di marzo. Si tratta di Santa Francesca Romana (8 marzo) e di San Filippo Neri (16 marzo).

Francesca Bussa de’ Leoni – Ceccolella – nacque a pochi passi da piazza Navona alla fine del Trecento da una ricca famiglia e fu costretta a sposarsi giovane con il nobile Lorenzo de’ Ponziani. Nella casa di Trastevere del marito, la giovane creò un centro per i bisognosi, nel 1425 fece voto di oblazione davanti ai padri olivetani del monastero di Santa Maria Nova (dove oggi si trova la tomba). Esperta nel curare con erbe e decotti e abile levatrice, Francesca morì il 9 marzo del 1429. Nel monastero delle oblate, che apre ogni 9 marzo al pubblico, si possono ammirare gli affreschi che ne raccontano la vita e i miracoli. E' riconosciuta come la patrona degli automobilisti: ancora oggi, il 9 marzo, nel piazzale davanti al Colosseo, alla presenza delle autorità cittadine vengono benedette alcune autovetture delle forze dell’ordine e dei mezzi di emergenza, insieme a un limitato numero di taxi e auto private.

La storia di San Filippo Neri è nota a molti, per la sua evangelizzazione, per la sua generosità e il rapporto con i ragazzi. Dopo essere stato ordinato sacerdote, Filippo si trasferì nella chiesa di San Girolamo della carità, con lui nacque il primo gruppo della Congregazione dell'Oratorio a cui il papa affidò la chiesa di Santa Maria in Vallicella. Il miracolo che lo ha reso santo è la resurrezione del figlio adolescente del principe Fabrizio Massimo. Il ragazzo, già morto, avrebbe riaperto gli occhi, dopo l'abbraccio e l'acqua benedetta di San Filippo Neri, per poi chiedere al santo di essere confessato e di essere pronto ad andare in cielo, accanto alla madre e alla sorella. Così il ragazzo sarebbe nuovamente morto dopo la confessione e la benedizione di San Filippo Neri. Era il 16 marzo 1583. Da allora, la stanza in cui avvenne il miracolo, venne trasformata in una cappella che, ancora oggi, conserva alcune reliquie del santo.

I bignè di San Giuseppe

Il 19 marzo la chiesa festeggia San Giuseppe, padre putativo di Gesù. La ricorrenza combacia con la festa di tutti i papà. A Roma la tradizione vuole che in questa giornata si acquistino e si mangino i cosiddetti bignè di San Giuseppe. Nell’antica Roma in questi giorni si tenevano i Liberalia e si vendevano focacce impastate con miele, un aspetto dolce che anche la tradizione cristiana ha ereditato. Si racconta, infatti, che il 19 marzo, oltre alle processioni e alle messe per celebrare San Giuseppe, si vendevano e di mangiavano frittelle e bignè alla crema, fritti in giganteschi padelloni e che si ballavano e cantavano gli stornelli romani in allegria. Una leggenda aggiunge, anche, che, durante l'esilio in Egitto, San Giuseppe facesse il "frittellaro". Ad oggi i bignè di San Giuseppe sono una di quelle tradizioni dolci a cui i romani non rinunciano.

Le Fosse Ardeatine

Una pagina di storia che ferisce ,ma che è un dovere ricordare è l'eccidio delle Fosse Ardeatine. Si tratta dell'uccisione di 335 civili e militari che vennero trucidati a Roma, dalle truppe tedesche, il 24 marzo 1944, in risposta all'attentato partigiano di via Rasella, svoltosi dai membri dei GAP (Gruppi di Azione Patriottica) romani, il 23 marzo. L'eccidio venne consumato nelle cave pozzolane nei pressi di via Ardeatina, poi diventati noti come le Fosse Ardeatine. Oggi i caduti nell'eccidio delle Fosse Ardeatine riposano presso il sacrario-monumento nazionale e vengono omaggiati, ogni 24 marzo, dal Presidente della Repubblica e dalle maggiori autorità dello Stato.

La processione delle zitelle

La Chiesa celebra l'Annunciazione della Maria Vergine ogni 25 marzo, 9 mesi prima del Natale. Anni fa, però, la processione dei fedeli in occasione di questa ricorrenza, aveva dei tratti piuttosto singolari. L'evento centrale della giornata, infatti, si svolgeva nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva, nel Rione Pigna, ed era la cosiddetta "processione delle zitelle". Un rito, istituito alla metà del Quattrocento dall’Arciconfraternita della Santissima Annunziata, per aiutare le brave ragazze che non avevano la possibilità economica di sposarsi o entrare in convento. Tutte vestite di bianco e coperte da un velo, le fanciulle entravano con un cero in chiesa, si inginocchiavano davanti al papa per il bacio della "sacra pantofola" e ricevevano un sacchetto di seta bianca con la dote in monete. La cerimonia fu sospesa nel 1870.

Pasqua

Quasi sempre la Pasqua cade nel mese di marzo, quest'anno, nello specifico, si festeggerà il 31. La Pasqua cristiana viene preceduta dalla Quaresima, per poi trovare il sui culmine nella Settimana Santa e nel Triduo Pasquale (giovedì, venerdì e sabato Santo). Roma, con il Vaticano e la presenza del Papa, è il luogo in cui questa festa cristiana è maggiormente sentita, soprattutto per i riti che si svolgono nei tre giorni che precedono la Pasqua: la Messa in Coena Domini del Giovedì Santo, che il Papa celebra attualmente ogni anno in una sede differente; la Via Crucis che si svolge al Colosseo nella serata del Venerdì Santo; la Messa Solenne in Vaticano il giorno di Pasqua, seguita dalla benedizione Urbi et Orbi.